Fırat Kalkanı bölgesine 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
|30 Temmuz 2021 15:57
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Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin, komandoların başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbirin alınmaya devam edileceği kaydedildi.
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