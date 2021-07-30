Aşı olmak istemeyen kadını, eşi ve aile hekimi ikna etti
|30 Temmuz 2021 16:11
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Sami Çekiner, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 doz aşısını oldu. Ancak eşi Zerve Çekiner ise tereddütleri nedeniyle bugüne kadar aşı olmak istemedi. 3'üncü doz aşısını olmaya hazırlanan Sami Çekiner, eşini güçlükle ikna edip Aile Sağlığı Merkezine götürerek burada Aile Hekimi Şenol Atakan ile görüşmesini sağladı. Atakan da korkulacak bir durum olmadığını belirtip aşı olmanın faydalarını anlattı. İkna olan Zevre Çekiner de ilk doz aşısını oldu. Çekiner, "Eşim 'Aşı ol' diye sürekli söylüyordu. Ben de buraya geldiğimde doktoruma söyledim. O da 'Korkulacak bir şey yok' dedi. Ben de ilk doz aşımı yaptırdım" dedi.
'EŞİMİ İKNA EDENE KADAR AKLA KARAYI SEÇTİM'
Eşini sağlık merkezine güçlükle getirdiğini belirten Sami Çekiner, ''Eşimi ikna edene kadar akla, karayı seçtim. Eşim sürekli bana 'Ben dışarı çıkmıyorum. Aşı olmama gerek yok' diyordu. Bugün de en sonunda noktayı koyduk. Aşı olmasaydı ve ben hastalığa yakalansaydım Allah göstermesin 15 gün kendisinin kapısını çalmayacaktım ve kendimi de riske atmayacaktım" diye konuştu.
BAYRAM SONRASI AİLE MERKEZLERİNDE AŞILAMAYA TALEP ARTTI
Aynı zamanda Aile Hekimleri Derneği Başkanı olan Dr. Şenol Atakan, şöyle konuştu:
''Özellikle bayramdan sonra aile sağlığı merkezlerinde aşılama ciddi derecede arttı. Tereddüt yaşayan vatandaşlarımızı burada bilgilendiriyoruz ve çoğunda da başarıya ulaşıyoruz. Aşının hayatımızın bir gerçeği olduğu ve yaşam boyu aşılamanın süreceği bir gerçek. Çocukluk çağı aşılarında vatandaşlarımız çok duyarlı. Erişkin aşılamada ise biraz zayıf kalıyoruz. Bunu artırmak için çalışmalara başladık. Aile hekimlerinin birinci basamakta en önemli işi aşı''
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