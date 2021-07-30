Mardin Valisi: Aşı olmayanları tespit ettik, iknaya çalışıyoruz
|30 Temmuz 2021 16:12
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Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'de aşı uygulamasının en az yapıldığı Mardin'de, aşılamaya yönelik seferberlik başlatıldı. Kent genelindeki aşı çalışmalarını değerlendiren Vali ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, kamu kurumlarında çalışan, aşı olmayanları tespit ettiklerini ifade ederek, aşılanmaları için ikna çalışması başlattıklarını söyledi.
Hastanelerde koronavirüs tedavileri süren hastaların yüzde 95'inin aşı olmadığına dikkat çeken Vali Demirtaş, "Hastaların yüzde 5'i aşı olanlardan oluşuyor. Burada aşı olmanın ne kadar önemli bir şey olduğu ortaya çıkıyor. Kaymakamlarımız ve kurum müdürlerimizle yaptığımız çalışmalarda aşı olmayanları tespit ettik, bir bir ikna etmeye çalışıyoruz. Mardin'de, özellikle kamu kurumlarında çalışan personellerimizin aşı olmaları konusunda, bizim ciddi anlamda çalışmamız oldu. Özellikle vatandaşlarımıza hizmet eden kamu personellerimizin aşı olması konusunda çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Bundan sonra da devam edecektir. Hastanelerimizde, sağlık birimlerimizde, alışveriş merkezlerimizde ve hatta istedikleri zaman da evlerinde çok rahat bir şekilde bu aşıyı yapabileceğimizi özellikle ifade etmek istiyorum. Lütfen tüm Mardinli hemşerilerimiz aşı olsunlar. Onları aşı olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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