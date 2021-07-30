Kurum: Evleri hasar görenlerin evleri yeniden yapılacak
|30 Temmuz 2021 16:19
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'daki orman yangınlarında evlerini kaybeden vatandaşlara yeni ev yapılacağını, eşya, taşınma ve kira konusunda da yardımda bulunulacağını bildirdi.
Kurum, Manavgat ilçesindeki orman yangını nedeniyle zarar gören alanlarda incelemeler yaptı.
Dikmen Mahallesi'ndeki yangına müdahale eden itfaiye ekipleriyle bir araya gelen Kurum, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ayrıca buradaki vatandaşları da ziyaret eden Kurum, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.
Yangında evi yanan bir kişinin anlattıkları Kurum'u duygulandırdı.
Kurum, yangında mağdur olanlara müsterih olmaları yönünde çağrı yaptı.
Devletin tüm kurumlarıyla vatandaşların yanında olduğunu vurgulayan Kurum, "Yangında evleri hasar gören tüm vatandaşlarımızın evlerini yeniden yapacağız. Bu süreçte taşınma ve eşya yardımı vereceğiz. Yine yeni konutlarımızı yapana kadar da kira yardımı vereceğiz. Siz endişelenmeyin, biz her şeyi halledeceğiz." diye konuştu.
Yaylaalan Mahallesi'ndeki camide cuma namazını kılan Kurum, ardından buradaki vatandaşlarla bir araya geldi. Kurum, Tilkiler ve Oymapınar mahallelerinde yaşayanları da ziyaret etti.
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