Securitas, Tepe Güvenlik AŞ'yi satın alıyor

Securitas, Tepe Güvenlik AŞ'yi 10 milyon avro karşılığında satın almak için anlaşma imzaladı.

Securitas'ın açıklamasında göre, söz konusu satın almayla Türkiye'deki müşterileri için avantaj ve yeniliklerin sağlanacağı bir döneme girmeyi planlayan şirket, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bir çözüm ağına ulaşmayı hedefliyor.

Bugün imzalanan anlaşmanın ardından Tepe Güvenlik AŞ faaliyetlerine aynı yapı ve kadroyla devam edecek.

Securitas ile Tepe Güvenlik AŞ arasındaki anlaşma Rekabet Kurumu'nun onayı sonrasında resmi olarak gerçekleşmiş olacak.

Satın alma ile Securitas Güvenlik Hizmetleri ve Sensormatic markalarına bir yenisini ekleyen Securitas, Tepe Güvenlik'in marka değişimini 2022 içerisinde gerçekleştirmeyi planlıyor.

Ülke genelinde 81 ilde alarm sistemleri ve elektronik güvenlik çözümleri tasarlayıp hayata geçiren Tepe Güvenlik, sahip olduğu alarm izleme merkeziyle 50 bini aşkın aboneye hizmet veriyor. Şirket, imzalanan anlaşma sonrası; Tepe Güvenlik Alarm İzleme Merkezi, Securitas Uzaktan İzleme ve Alarm Hizmetleri ile beraber hizmet vermeye devam edecek.

Anlaşmayla Tepe Güvenlik'in hizmet verdiği müşteriler mevcut aldıkları hizmetlere ek olarak Securitas ve Sensormatic'in sunduğu akıllı önleyici güvenlik hizmetlerinden de faydalanabilecek.

- "Akıllı önleyici güvenlik hizmetleri kapsamında gelecek vadeden bir satın alma"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Securitas Türkiye Ülke Başkanı Murat Kösereisoğlu, dijitalleşen dünyayı güvenlik sistemleriyle yakından takip ettiklerini belirterek, şirketin dünyaya yaymak istediği akıllı önleyici güvenlik hizmetleri kapsamında gelecek vadeden bir satın alma olduğunu bildirdi.

Kösereisoğlu, "Yeni dönemde KOBİ'ler için de farklı güvenlik çözümleriyle hazırlanan daha etkin güvenlik hizmeti paketleri sunmayı hedefliyoruz. 2021 sonu itibarıyla KOBİ'ler ile konutlara özel güvenlik çözümlerine de odaklanacağız. Türkiye'de tüketiciler için avantajlar ve yenilikler sağlayacağımız bir döneme gireceğiz." ifadelerini kullandı.

Sensormatic Üst Yöneticisi (CEO) ve Securitas Avrupa Elektronik Güvenlik Başkanı İsmail Uzelli ise, 29 yıldır sektöre hizmet veren Tepe Güvenlik'in deneyimli kadrosu ve yaygın hizmet ağıyla öne çıktığını bildirdi.

Uzelli, "Sensormatic olarak gerçekleşen bu güç birliği sayesinde halihazırda Türkiye'de 12 farklı sektöre sunduğumuz akıllı önleyici güvenlik hizmetlerimizi KOBİ'lere de sunabilecek bir yapıya sahip olacağız." değerlendirmesinde bulundu.