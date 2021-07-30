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Orman işçisi olmak için başvuran 73 kişi parkurda yarıştı

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 ilde çalıştırılmak üzere açılan 73 geçici orman işçisi alımı ilanına başvuran adaylar, fiziki yeterlilik parkurunda başarılı olmak için ter döktü.
30 Temmuz 2021 16:24
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Orman işçisi olmak için başvuran 73 kişi parkurda yarıştı

Orman Bölge Müdürlüğünün, Erzurum ve bağlı illerde 5 ay 29 gün çalıştırmak için açılan 73 geçici orman işçisi alımı ilanına 3 bin 529 kişi başvurdu. Kuraların, 2 Temmuz'da çekilmesinin ardından belirlenen adaylar, sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki aşamalı sınava tabi tutuldu. Bu kapsamda, biri kadın 73 işçi adayı, Bölge Müdürlüğünün bahçesinde kurulan fiziki yeterlilik parkurunu en kısa sürede tamamlamak için yarıştı. Adaylar daha sonra sözlü mülakata alındı.

Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, AA muhabirine, Erzurum'un yanı sıra Erzincan, Iğdır, Kars, Ardahan ve Ağrı'da görevlendirilmek üzere 73 işçi alımı yapılacağını İŞKUR vasıtasıyla ilan ettiklerini, müracaatları alınıp noter huzurunda adayların belirlendiğini söyledi.

İşçi alımı için genel müdürlüklerinin belirlediği kriterlere uyanları çağırdıklarını ifade eden Ayatay, "Alacağımız işçileri hem yangın hem de diğer ormancılık faaliyetlerinde değerlendireceğimiz için arazide çalışmaya engel durumu olmayanları tercih ediyoruz." dedi.

- "Haftaya sınavda başarılı olan arkadaşları ilan edeceğiz"

Ayatay, alınacak kişilerin çeşitli testlerden geçirildiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Parkuru en erken tamamlayanın puanı en yüksek olacak. Bu sporun ardından mülakat kısmına geçtik. Genel Müdürlüğümüzün belirlediği sorular var, onları cevaplıyorlar. Kimseye iltimas geçmeden işçi alımlarımızı sürdürüyoruz. Bugün son uygulamamızla alım işlemini tamamlayacağız. Haftaya da sınavda başarılı olan arkadaşları ilan edeceğiz."

İşçilerin asıl alınma nedenlerinin yangınla mücadele olduğunu vurgulayan Ayatay, "Aldığımız arkadaşlarımızı orman yangınları konusunda tekrar hazırlayacağız. Ormana gittikleri zaman ne yapacaklar, nasıl müdahale edecekler. Hem kendi güvenlikleri hem de orman yangınını söndürme ve erken müdahale için arkadaşlara eğitim vereceğiz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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