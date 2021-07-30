'2022'nin sonunda yerli otomobilde seri üretime geçeceğiz'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, birtakım ziyaretler için Bilecik'e geldi. AK Parti İl Başkanlığı ziyaret eden Bakan Varank, İl Başkanı Serkan Yıldırım'dan il hakkında bilgi aldı. Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Varank, "Yerli otomotiv ile ilgili şuanda çalışmalar planlandığı şekilde devam ediyor. Biliyorsunuz biz 2019'un sonunda dediğimiz gibi 2022'nin sonunda bu araçların seri üretime hazır hale gelmesiydi. Bursa'da fabrika inşaatı son sürat devam ediyor. Araçta tedarikçilerin çoğu tespit edilmiş durumda. 2022'nin sonunda seri üretim araçları biz görebileceğiz. Artık 2023 yılında da normal satışlar muhtemelen başlar. Ama şu anda hedeflendiği, planlandığı şekilde her şey devam ediyor. İnşallah aracımıza kavuşacağız" dedi.