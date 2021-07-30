'2022'nin sonunda yerli otomobilde seri üretime geçeceğiz'
|30 Temmuz 2021 16:26
|+Aa- Yazdır
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, birtakım ziyaretler için Bilecik'e geldi. AK Parti İl Başkanlığı ziyaret eden Bakan Varank, İl Başkanı Serkan Yıldırım'dan il hakkında bilgi aldı. Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Varank, "Yerli otomotiv ile ilgili şuanda çalışmalar planlandığı şekilde devam ediyor. Biliyorsunuz biz 2019'un sonunda dediğimiz gibi 2022'nin sonunda bu araçların seri üretime hazır hale gelmesiydi. Bursa'da fabrika inşaatı son sürat devam ediyor. Araçta tedarikçilerin çoğu tespit edilmiş durumda. 2022'nin sonunda seri üretim araçları biz görebileceğiz. Artık 2023 yılında da normal satışlar muhtemelen başlar. Ama şu anda hedeflendiği, planlandığı şekilde her şey devam ediyor. İnşallah aracımıza kavuşacağız" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kılıçdaroğlu'dan hükümete orman yangını eleştirisi
31 Temmuz 2021 00:56
|24 ildeki 84 orman yangınına nasıl müdahale edildi?
31 Temmuz 2021 00:21
|Konya'daki katliamla ilgili provokasyon uyarısı yapıldı
31 Temmuz 2021 00:18
|DEVA Partisi, tüm il yönetimini görevden aldı
31 Temmuz 2021 00:02
|31 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları
31 Temmuz 2021 00:02
|Bakan Koca: 6 il sarı kategoriye geçti
30 Temmuz 2021 23:42
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
30 Temmuz 2021 23:31
|Soylu: Konya'daki katliam Türk Kürt kavgası değil, 11 yıllık mesele
30 Temmuz 2021 23:29
|Oktay'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama
30 Temmuz 2021 23:10
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Antalya'ya gidecek
30 Temmuz 2021 23:08