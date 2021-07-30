1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kazada ölen üniversiteli Eda'nın diplomasını babası aldı

BURSA'da geri manevra yapan kamyonetin çarpmasıyla hayatını kaybeden Eda Müdüroğlu'nun (20) üniversite diploması, babası Bertan Müdüroğlu'na verildi. Diplomayı alırken duygulanan Bertan Müdüroğlu, "Diplomasını keşke kızım kendisi alsaydı" dedi.
30 Temmuz 2021 16:28
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Geçen yıl 30 Ağustos'ta, Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi Hüsrev Sokak'ta İlhami Bekiroğlu'nun geri manevra yaptığı kamyonet, yokuş aşağı kaydı. Kamyonet, önce sokaktaki elektrik direğine ardından da dedesine aşure götüren Eda Müdüroğlu ile bir evin duvarına çarptı. Duvarla kamyonet arasında sıkışan Müdüroğlu, yaşamını yitirdi. Kazanın ardından kaçan sürücü Bekiroğlu, bir süre sonra polis merkezine giderek, teslim oldu. İlhami Bekiroğlu sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası alan Bekiroğlu, tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurulup, 10 ay tutuklu kalmasının ardından yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edildi.

DİPLOMA BABASINA VERİLDİ

Yalova Üniversitesi Termal Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Paramedik Bölümü'nde okuyan Eda Müdüroğlu, ölümünden 3 ay önce mezun oldu ancak diplomasını alamadı. Genç kızın babası Bertan Müdüroğlu, 11 ay sonra Yalova Üniversitesi'ne giderek, Eda'nın diplomasını teslim aldı. Diplomayı Termal Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Gürkan Erdoğan teslim etti. Bertan Müdüroğlu, kızının diplomasını alırken duygusal anlar yaşadı.

'DİPLOMASINI KEŞKE KENDİSİ ALSAYDI'

Üniversite yetkililerinden kızının diplomasını almak için talepte bulunduğunu ve bunun olumlu karşılandığını anlatan Bertan Müdüroğlu "Allah razı olsun hepsinden. Kendini bilmez bir şoför, SRC belgesi olmadan aşırı bir yükle rampa yukarı mahalle arasında geri doğru kaçırıyor arabayı dikkatsiz bir şekilde, kızımı evle araba arasında sıkıştırıyor. Kızım olay yerinde hayatını kaybetti. Kızım Paramedik Bölümü'nde okuyordu, mezun oldu. Diplomasını keşke kızım kendisi alsaydı" diye konuştu.

Diplomayı öğrencisine verememenin üzüntüsünü yaşadığını belirten Öğretim Üyesi Gürkan Erdoğan, "Ben de hocası olarak onun hayallerini bundan sonraki öğrencilerime yaşatmak için elimden geleni yapacağım" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sakarya eski Valisi Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti
30 Temmuz 2021 23:30		 Ekiplere su taşırken hayatını kaybeden Şahin toprağa verildi
30 Temmuz 2021 22:47
Orman çalışanlarının nöbet yerleri de küle döndü
30 Temmuz 2021 22:43		 6 bin TL'ye çalışacak moto kurye bulamıyorlar
30 Temmuz 2021 21:29
Cumali amcanın gözyaşları dindi
30 Temmuz 2021 21:25		 Tedbir amacıyla tahliye edilen tatilciler otellerine döndü
30 Temmuz 2021 19:20
Devletin otomobili tamir için verdiği paranın kalanını iade etti
30 Temmuz 2021 18:44		 MHP'li vekil Saffet Sancaklı'nın acı günü
30 Temmuz 2021 18:37
Sel, hortum ve fırtına gibi hava olaylarının nedeni 'kuraklık'
30 Temmuz 2021 17:12		 İBB İtfaiyesi Manavgat ve Marmaris'te görev yapmaya başladı
30 Temmuz 2021 16:16
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:56 - Kılıçdaroğlu'dan hükümete orman yangını eleştirisi00:21 - 24 ildeki 84 orman yangınına nasıl müdahale edildi?00:18 - Konya'daki katliamla ilgili provokasyon uyarısı yapıldı00:07 - 'Çokça dilekçe verdiğine göre akıl hastası değildir' gerekçesini Danıştay kabul etmedi00:02 - 31 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları00:02 - DEVA Partisi, tüm il yönetimini görevden aldı
23:42 - Bakan Koca: 6 il sarı kategoriye geçti23:31 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar23:30 - Sakarya eski Valisi Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti23:29 - Soylu: Konya'daki katliam Türk Kürt kavgası değil, 11 yıllık mesele23:10 - Oktay'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama23:08 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Antalya'ya gidecek
23:03 - 5 Bakan yangınlara ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı23:01 - İstanbul dahil 27 ilde ormanlık alanlara girilmesi yasaklandı22:47 - Ekiplere su taşırken hayatını kaybeden Şahin toprağa verildi22:43 - Orman çalışanlarının nöbet yerleri de küle döndü22:40 - Yaralanan orman işçisi kolunu sarıp görevine koştu
22:11 - 26 ilde çıkan 85 yangının 74'ü kontrol altına alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Memur Sen'in 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17'lik maaş zammı talebi sizce karşılanabilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
DEVA Partisi, tüm il yönetimini görevden aldı
Konya'daki katliamla ilgili provokasyon uyarısı yapıldı
'Çokça dilekçe verdiğine göre akıl hastası değildir' gerekçesini Danıştay kabul etmedi
24 ildeki 84 orman yangınına nasıl müdahale edildi?
Kılıçdaroğlu'dan hükümete orman yangını eleştirisi
31 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çıtayı yükseltmek 1
iki kardeş arasındaki makul süre 2
koronal kütle atılımı dünyayı sıyırdı 1
Şahin Akdemir 1
Mars Başak burcunda 1
cerrahi 1
manavgat yangını 2
ders almak 2
Okyanusu aşan yiyecekler 1
biogaz 1
SON İLANLAR
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sabancı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
TMMOB, serbest yeminli meslek mensupluğu sınav duyurusu
Afyonkarahisar Emirdağ SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi 6 İşçi Alacak
Sivas Sarkışla SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Kütahya Belediyesi Geçici 40 İşçi Alacak
Manisa Sarıgöl Belediyesi 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam