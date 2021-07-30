Bakan Soylu, yangın bölgesine gidiyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, orman yangınlarının devam ettiği Antalya'nın Manavgat ilçesine gidecek.
|30 Temmuz 2021 16:36
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Bakan Soylu, saat 15.00 sıralarında Ankara'dan havayolu ile Antalya'nın Manavgat ilçesine gidecek. Soylu'nun, yangın koordinasyon merkezini ziyaret edip, bölgeyi inceleyeceği belirtildi. Soylu'nun, orman yangınlarına ilişkin devam eden çalışmalar hakkında bilgi alacağı öğrenildi.
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