Orman yangınlarıyla mücadelede İHA sayısı 7'ye yükseltildi
Türkiye'nin farklı noktalarında son 3 günde çıkan 71 orman yangınıyla mücadelede kullanılan insansız hava aracı (İHA) sayısı 4'ten 7'ye yükseltildi.
|30 Temmuz 2021 17:11
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AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünden (OGM) edindiği bilgiye göre, OGM bünyesindeki 4 İHA yangınlarla mücadelede görüntü almak için kullanılıyor.
Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki 3 İHA da orman yangınlarıyla mücadeleye destek için kullanılmaya başlandı. Böylece kullanılan İHA sayısı 7'ye çıktı.
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