İçişleri Bakanlığı, 18 unvan için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav ilanı yayımlandı
|30 Temmuz 2021 17:29
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İçişleri Bakanlığı, Bakanlık personelinin yılın başından bu yana beklediği 2021 İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav ilanını yayımladı. Sınav 14 Kasım 2021'de yapılacak
Yayımlanan ilana göre görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açılan
unvanlar şu şekilde:
Hukuk Müşaviri, Şube Müdürü, Yazı İşleri Müdürü, Nüfus Müdürü, Uzman, Eğitim Uzmanı, Şef, VHKİ, Avukat, Mühendis, Mimar, Sosyolog, İstatistikçi, Mütercim, Kütüphaneci, Programcı, Tekniker ve Teknisyen
Sınav ilanı için tıklayınız.
Ek1- GYUD Bilgilendirme Dokümanı
Ek2- Bakanlık merkez teşkilatı unvan/boş kadro sayısı/yedek sayısını gösterir tablo
Ek3- Bakanlık taşra teşkilatı unvan/boş kadro sayısı/yedek sayısını gösterir tablo (İl Valiliklerince 02 Ağustos 2021 tarihinde Valilik internet adreslerinde duyurulacaktır.)
Ek4- Aday Başvuru Kılavuzu
Ek5- Ders konu başlıkları
Ek6- YDS eşdeğerlik tablosu
Ek7- 5 lik Sistemin 100 lük Sistemde Eşdeğerliliği
Ek8- 4 lük Ek8- Sistemin 100 lük Sistemde Eşdeğerliliği
Ek9- Meslek Yüksekokullarının Program Adlarını Gösterir Tablo (ISCED)
Memurlar.net'in sınav bölümündeki görevde yükselme paketleri için tıklayınız. (Not: Hafta sonunda güncelleme yapılacaktır)
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