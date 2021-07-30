CHP'nin basın toplantısında gazetecilere para verildi
|30 Temmuz 2021 17:31
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Erzincan'da bugün öğle saatlerinde CHP'de düzenlenen toplantıya katılan İstanbul Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş'ta uyguladığı Saha Çözüm Hareketi'nin başarısından bahsederek, "Saha Çözüm Hareketi, tüm partilere ve tüm Türkiye'ye model olacak" dedi.
"Zarf içinde 500 TL"
Akpolat'ın basın toplantısı sonrası ise gazetecilere bir çanta hediye edildi. Parti binasından ayrılan gazeteciler, çantayı açtıklarında içerisinde maske, dezenfektan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajının yazılı olduğu bir not ve zarf içerisine konulmuş 500 TL buldu.
"Gazetecilerden tepki"
Erzincan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muzaffer Koşan duruma tepki göstererek, "Ben ve diğer bir meslektaşım parti binasından çıkmadan önce zarf içerisindeki parayı fark ederek hemen orada geri iade ettik. Diğer meslektaşlarımızda ofislerinde gidip çantayı kontrol ettiklerinde parayı fark edince onlarda götürüp geri iade ettiler. Can Erzincan'ımızda basın meslek ahlak ilkelerine bağlı olan ve kamu yararını her şeyin üstünde tutan meslektaşlarımız duruma gereken tepkiyi koymuşlardır" dedi.
Erzincan Doğu Gazetesinden Mücahit Özdemir'de, "Gazetecilik mesleğinin yüzkarası olarak gözükmek istemiyoruz. 7 gazeteciden 7'si de çantaların içerisinde para olduğunu gördükten sonra paraların tümünü iade etti." ifadelerine yer verdi.
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