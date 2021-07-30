Diyanet'ten Kur'an Kursu Öğreticileri için nakil duyurusu
|30 Temmuz 2021 17:37
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur'an Kursu Öğreticileri için nakil duyurusu yayımladı. Nakil işlemleri için tercihler, 12 ila 16 Ağustos tarihleri arasında alınacak.
KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİLERİNİN İSTEĞE BAĞLI NAKİL İŞLEMLERİ
2021 Yılı İsteğe Bağlı Nakil Talebinde Bulunacak Kur'an Kursu Öğreticilerinin Başvuru, Tercih ve Yerleştirme İşlemleri
2021 Yılı Kur'an kursu öğreticilerinin isteğe bağlı görev yeri değişikliği (nakil) işlemleri aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır.
Adaylar, tercih işlemlerini kendi kullanıcı hesapları vasıtasıyla 12.08.2021 tarihinde başlayıp 16.08.2021 tarihi saat 23:55'e kadar https://dibbys.diyanet.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebileceklerdir.
Atanma işlemlerine esas olmak üzere;
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a) Kur'an kursu öğreticisi olarak görev yapan personelden (adaylığın kaldırılması şartıyla) 1 Ağustos 2021 tarihi itibariyle atandığı il veya ilçede altı ayı tamamlayanlar il içi; (tüm unvanlarda) iki yılı tamamlayanlar ise il dışı yer değiştirme talebinde bulunabilecektir.
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b) İl içi ve il dışı nakil talebinde bulunacak olan Kur'an kursu öğreticileri 1-9 Ağustos 2021 tarihleri arasında bağlı bulundukları il müftülüğüne müracaatta bulunabilecektir.
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c) 4-6 yaş grubu öğrencilerine yönelik din eğitimi verilen Kur'an kurslarına tercihte bulunabilmek için;
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İlahiyat fakültesi mezunu ve çocuk eğitimi ile ilgili diploma, belge veya sertifikaya sahip olmak,
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İlahiyat ön lisans mezunu olup çocuk eğitimi ile ilgili diploma, belge veya sertifikaya sahip olmak,
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İmam hatip lisesi mezunu olup çocuk eğitimi ile ilgili diploma, belge veya sertifikaya sahip olmak, gerekmektedir.
Ayrıca belge ve sertifikalar en az 296 saat ve üzeri olmalıdır.
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d) Adaylar 10 tercih yapabilecektir.
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e) Adaylar isteğe bağlı olarak;
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- "Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum."
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- "Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul etmiyorum." seçeneklerinden herhangi birini mutlaka işaretleyecektir.
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- Tercihlerine yerleştirilemeyen adaylardan; "Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum." seçeneğini işaretleyenler öncelikli olarak tercihte bulunduğu illerdeki boş kalan kadrolardan herhangi birine, bunun mümkün olmaması halinde ilan edilen görev yerlerinden boş kalan yerlere kontenjan adedince bilgisayar kurası ile yerleştirilecektir.
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- "Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul etmiyorum." seçeneğini işaretleyen adaylardan tercihlerine yerleşemeyenlerin atama işlemleri yapılamayacaktır.
-
f) Ücretsiz izinde olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
-
g) Başkanlıkça ve Valilikçe başka kurumda görevlendirme olarak görev yapmakta olan personelin başvuruları kabul edilecektir.
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h) İl müftülüğüne müracaatta bulunan Kur'an kursu öğreticileri, başvuru bilgilerini kontrol edip Kur'an Kursu Öğreticileri Değerlendirme Formu'nun (Ek-6 form) onaylı bir suretini teslim alacaklardır.
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i) Ek-6 form puanının doğru olmasının önem arz etmesi sebebiyle yapılan aktivasyon işleminde başvuru sahiplerinin, bilgilerini dikkatlice kontrol etmeleri gerekmektedir. Aksi bir durumda sorumluluk başvuru sahiplerine ait olacaktır.
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j) Tercihlere yerleştirme işlemlerinde Ek-6 form puanı en yüksek olana öncelik verilecektir. Ek-6 form puanlarının eşitliği halinde sırasıyla;
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- MBSTS puanı yüksek olana,
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- Görev yılı fazla olana,
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- Hafız olana,
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- Öğrenim düzeyi yüksek olana,
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- Doğum tarihi önce olana, öncelik verilecektir.
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k) Kur'an kursu öğreticileri yerleştirme sonuçlarını kendi kullanıcı hesaplarından 20 Ağustos 2021 tarihinde öğrenebileceklerdir.
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l) Tercihine yerleştirmesi yapılan Kur'an kursu öğreticilerinin nakil işlemleri yerleştiği İl Müftülüğü tarafından 23/08/2021 ile 27/08/2021 tarihleri arasında sonuçlandırılacaktır.
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m) Tercihlerine yerleştiği halde yeni görev yerine başlamayanlar bir sonraki yıl tercihte bulunamayacaklardır.
n) Yanlış beyanda bulunanların yerleştirmesi yapılsa dahi ataması iptal edilecektir.
İlgililere duyurulur.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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