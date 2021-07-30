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Binance'den 3 ülke'de işlemleri kısıtlama kararı

Binance, Avrupa genelinde vadeli işlem ve türev ürün tekliflerini azaltacağını duyurdu. Şirket, Almanya, İtalya ve Hollanda'daki kullanıcılarının hemen geçerli olmak üzere yeni vadeli işlem veya türev ürün hesapları açamayacaklarını belirtti.
30 Temmuz 2021 17:47
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Binance'den 3 ülke'de işlemleri kısıtlama kararı

Dünyanın en büyük kripto para platformu Binance, Avrupa genelinde vadeli işlem ve türev ürün tekliflerini azaltacağını açıkladı.

NTV'nin haberine göre Resmi web sitesinden yaptığı açıklamada, Almanya, İtalya ve Hollanda'daki kullanıcılarının hemen geçerli olmak üzere yeni vadeli işlem veya türev ürün hesapları açamayacaklarını söyledi.

Binance, bahsedilen ülkedeki kişilerin 90 gün içerisinde açık olan işlemlerini kapatmaları gerektiğini belirtti.

Yapılan açıklamada, kullanıcıların ve ortakların ihtiyaçları doğrultusunda ürünlere ilişkin gözden geçirmelerin devam ettiği duyurulurken, Avrupa'daki diğer ülkelerin ise kademeli olarak tavsiye edileceği bildirildi.

Açıklama sonrası Bitcoin 15 dakika içerisinde yüzde 4 düşerek 38 bin 300 seviyelerine geldi.

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