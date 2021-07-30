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İsrail Cumhurbaşkanı üçüncü doz Biontech aşısını oldu

Başbakan Naftali Bennett'ın "Anne babalarınızı, büyükanne büyükbabalarınızı arayın, üçüncü doz aşıyı olmalarını sağlayın" çağrısıyla açtığı 60 yaş ile üstüne üçüncü doz kampanyasına ilk uyan 60 yaşındaki Cumhurbaşkanı Isaac Herzog oldu.
30 Temmuz 2021 17:49
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İsrail Cumhurbaşkanı üçüncü doz Biontech aşısını oldu

İsrail'de nüfusun büyük çoğunluğuna iki doz Biontech-Pfizer aşısı yapılmasına rağmen koronavirüsün Delta varyantının yayılması karşısında üçüncü doz kampanyası başlatılması, dünyadaki ilk uygulama oldu. Başbakan Naftali Bennett'ın dün "Anne babalarınızı, büyükanne büyükbabalarınızı arayın, üçüncü doz aşıyı olmalarını sağlayın" çağrısıyla açtığı 60 yaş ile üstüne üçüncü doz kampanyasına ilk uyan 60 yaşındaki Cumhurbaşkanı Isaac Herzog oldu.

Yaşlılara ilk doz yapılalı 6 ay oldu

9.3 milyonluk nüfusunun yüzde 57'sine iki doz Biontech-Pfizer aşısı yapmış olan İsrail, dünyada aşılama şampiyonu konumunda. Nüfusun en savunmasız kesimi olan yaşlılara ilk doz aşı aralık-ocak-şubat aylarında yapılmıştı. Ancak Delta varyantı yayıldığından beri, sağlık bakanlığı, Biontech-Pfizer aşısının etkinliğinde ve hastalığa karşı koruma sağlamasında düşüş görüldüğüne dair iki kez açıklama yaptı.

İsrail'de birkaç ay önce günde birkaç tane bildirilen yeni vaka sayısı 2 bini geçmiş durumda, yaklaşık 160 kişi ağır vaka olarak hastanelerde tedavi görüyor.
Memurlar.Net
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