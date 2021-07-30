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'Manipülatif içeriklerle psikolojik harekat yürütüyorlar'

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Başkanı Aslan Değirmenci sosyal medyadan yaptığı açıklama ile Koronavirüsü fırsata çevirmeye çalışan malum çevreler, sinsice yangınlar üzerinden de dezenformasyon amaçlı manipülatif içeriklerle yaklaşık 15 saattir aralıksız psikolojik harekat yürütüyor dedi.
30 Temmuz 2021 16:49
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'Manipülatif içeriklerle psikolojik harekat yürütüyorlar'

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Başkanı Aslan Değirmenci sosyal medyadan yaptığı açıklama ile Koronavirüsü fırsata çevirmeye çalışan malum çevreler, sinsice yangınlar üzerinden de dezenformasyon amaçlı manipülatif içeriklerle yaklaşık 15 saattir aralıksız psikolojik harekat yürütüyor dedi.

Değirmenci'nin açıklamasının tamamı şu şekilde

Koronavirüsü fırsata çevirmeye çalışan malum çevreler, sinsice yangınlar üzerinden de dezenformasyon amaçlı manipülatif içeriklerle yaklaşık 15 saattir aralıksız psikolojik harekat yürütüyor

Aynısını depremlerde hatta terör eylemlerinde de yaptılar.

Örgütlü organize kötülük!

Tek merkezden ve nöbetleşe yürütülen algı operasyonları, FETÖ'nün kitleleri etkileyerek, Türkiye'de kaos oluşturmak amacıyla izlediği yol haritasından da farksız değil.

Ortak yol haritaları:

Sosyal medya takipçilerinin güvenilir bulacağı profilleri belirliyorlar.

Karanlık merkez tarafından ilk olarak doğru bilgiler ve analizler paylaştırılarak, çekim odağı haline getiriliyor.

Daha sonra sinsice "kana karıştırma" adı verilen yöntemle kara propaganda başlatıyorlar; panik, güvensizlik oluşturacak gerçek dışı bilgileri yaymaya başlıyorlar."

Memurlar.Net
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