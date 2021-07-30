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750 özel harekat polisi İran sınırında nöbette

Birçok ilden Van'a gönderilen 35 timden oluşan 750 özel harekat polisi, İran sınırında alınan güvenlik önlemlerine katkı sunmak ve yasa dışı geçişleri önlemek için gece gündüz görev yapıyor
30 Temmuz 2021 18:04
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750 özel harekat polisi İran sınırında nöbette

İçişleri Bakanlığınca, yasa dışı geçişlerin önlenmesi ve kaçakçılık faaliyetlerinin durdurulması amacıyla bölgeye gönderilen 35 timden oluşan 750 özel harekat polisi, devriye, gözetleme ve pusu faaliyetleriyle Van-İran sınırını kontrol altında tutuyor.

İran üzerinden Türkiye'ye düzensiz göçmenlerin yasa dışı girişlerinin engellenmesi amacıyla İran sınırında alınan önlemler artırılıyor.

Komşu ülkeyle 295 kilometre sınıra sahip Van'da kaçak girişlerin engellenmesi için modüler duvar ve hendek kazma ile gözetleme kulelerinin sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor.

İhalesi yapılan 64 kilometrelik kısımda duvar örme çalışmaları hızla sürüyor. 4 metre derinliğinde ve 4 metre genişliğinde 110 kilometre hendek kazılan, 76 monoblok ve lego kule inşa edilen sınır hattında güvenlik güçleri, bölgeyi kontrol altında tutuyor.

Güvenlik güçlerine destek vermek amacıyla birçok ilden Van'a gelen 35 timden oluşan, aralarında kadınların da bulunduğu 750 özel harekat polisi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle koordineli şekilde İran sınırında görev icra ediyor.

50 zırhlı araçla sınır hattında sürekli devriye gezen ve geçiş noktalarını göz hapsinde tutan özel harekat polisleri, drone ve termal kameralarla bölgeyi denetleyerek teknolojinin tüm imkanlarından yararlanıyor.

Sınır hattının güvenliği için fedakarca görev yapan polisler, İHA ve SİHA görüntüleriyle de sınırı geçmeye çalışan göçmenleri yakalayarak ilgili birimlere teslim ediyor.

- "Tüm alanda her türlü güvenlik tedbirini alıyoruz"

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı 2 Operasyon Şube Müdürü Hüseyin Ediz Tercanoğlu, AA muhabirine, hududun güvenliğini sağlamak için gece gündüz ekiplerin sahada olduğunu söyledi.

Sınır hattında kutsal bir görev yürüttüklerini belirten Tercanoğlu, 15 gün önce bölgede faaliyetlere başladıklarını, sınır hattı boyunca 35 tim ve 50 zırhlı araçla bölgenin kontrolünü sağladıklarını dile getirdi.

Hem hudut hattında hem de hattın gerisindeki ana ve tali yollarda devriye, pusu ve keşif faaliyetleri icra ettiklerini anlatan Tercanoğlu, şunları kaydetti:

"Başta terörle mücadele olmak üzere kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve düzensiz göçmen hareketinin engellenmesi amacıyla görev yürütüyoruz. Burada yalnız değiliz. Bizimle beraber Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığımızın personeli de görev yapıyor. Koordineli bir şekilde ve 7 gün 24 saat kesintisiz şekilde tüm alanda her türlü güvenlik tedbirini alıyoruz. Teknolojik anlamda da drone, termal kameralar ve diğer kamera sistemleri mevcut. Sahada da bunları aktif şekilde kullanıyoruz. Personelimiz burada fedakarca görev yapıyor. Sınır hattının tamamında görev yaptığımız için herhangi bir geçiş olmuyor. Farklı noktalardan geçiş yapanları da tali ve ana yollarda uyguladığımız pusu faaliyetleri, yol kontrolleriyle yakalıyoruz. İHA ve SİHA görüntüleri de koordineli bir şekilde aktarılıyor. Böylece sınırın içine giren göçmenleri de kısa sürede ilgili birimlere teslim ediyoruz."

Van Valiliği, göç baskısının artması üzerine Kara Kuvvetlerinin iki keşif, iki de komando bölüğünün zırhlı araçlarla bölgeye takviye olarak gönderildiğini açıklamıştı.
Anadolu Ajansı
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