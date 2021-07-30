Azerbaycan, Türkiye'ye 100 kişilik uzman ekip gönderdi
|30 Temmuz 2021 18:40
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Azerbaycan'dan orman yangınları ile mücadele eden Türkiye'ye destek geldi. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 100 kişilik yangına müdahale ekibi başkent Bakü'deki Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan uçakla Türkiye'ye gitmez üzere yola çıktı. Türkiye'ye 100 kişilik uzman ekibin Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla gönderildiğini belirten Olağanüstü Haller Bakan Yardımcısı Etibar Mirzeyev, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığının 100 kişilik ekibinin ilk olarak Muğla ilinin Dalaman ilçesine doğru hareket edeceğini ifade etti.
"Bizden ilave ekip istenirse göndermeye hazırız"
Türkiye'de günlerdir devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenler olduğunu vurgulayarak, durumun ciddiyetine dikkat çeken Mirzeyev, "Yangın söndürme ekiplerimiz özel teçhizatla donatılmıştır. Bu, bizim Türkiye gönderdiğimiz ilk grup olacak. Bizden ilave ekip istenirse göndermeye hazırız. Türkiye'ye göndermek üzere 2 helikopter ve 500 kişilik bir ekip hazır bulunuyor. Biz hazır durumda bekliyoruz, gerektiği takdirde göndermeye hazırız" dedi.
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