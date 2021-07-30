Devletin otomobili tamir için verdiği paranın kalanını iade etti
|30 Temmuz 2021 18:44
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Kapisre Deresi'nin taşması sonucu çok sayıda ev ve iş yerinin zarar gördüğü ilçede 72 yaşındaki Hüseyin Şentürk'e, İl Defterdarlığı koordinesinde yapılan hasar tespit çalışmasının ardından otomobili için AFAD tarafından 26 bin 500 lira ödendi.
Otomobilini kendi imkanlarıyla Hopa Sanayi Sitesi'ne götürerek tamir ettiren Şentürk, bunun için 5 bin lira verdi.
Şentürk, hesabına yaptırılan paradan geriye kalan 21 bin 500 lirayı yetkililere başvurarak iade etti.
Davranışıyla takdir toplayan Şentürk, 22 Temmuz'da ilçede yaşanan selde Boğaziçi Mahallesi'ndeki evinin önünde park halinde bulunan aracının hasar gördüğünü söyledi.
Şentürk, kendisine zararının giderilmesi için verilen paranın, aracının tamirinden sonra kalan kısmını iade ettiğini anlattı.
Devletin ve hükümetin ilçede yaşanan selden sonra yaraların sarılması için tüm imkanlarını bölgeye sevk etmesinden çok memnun olduklarını kaydeden Şentürk, "Devletimizden, hükümetimizden, askerimizden, polisimizden, AFAD ekiplerinden ve Türkiye'nin çeşitli illerinden buraya gelerek bizlere yardımcı olan herkesten Allah razı olsun." şeklinde konuştu.
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