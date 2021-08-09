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Danıştay'dan, Rektör ve Genel sekreter için mobbingden lüzum-u muhakeme kararı

Danıştay Birinci Dairesi, 2012 yılında yüksekokul sekreterinin sürekli olarak başka yerlere görevlendirilerek mağdur edilmesi nedeniyle YÖK tarafından verilen meni muhakeme kararını kaldırdı
09 Ağustos 2021 00:04
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Danıştay'dan, Rektör ve Genel sekreter için mobbingden lüzum-u muhakeme kararı

Afyon Kocatepe Üniversitesinde 2012 yılında yaşanan olayda, Devlet Konservatuvarı Genel Sekreteri Sinanpaşa MYO Sekreteri olarak görevlendirilmiş, mevcut Sinanpaşa MYO Sekreteri Bolvadin MYO Sekreterliğine, Bolvadin MYO Sekreteri de Devlet Konservatuvarı Genel Sekreterliğine görevlendirilmiştir. İdare mahkemesi Devlet Konservatuvarı Genel Sekreteri Sinanpaşa MYO Sekreteri olarak görevlendirilmesini iptal etmiştir. Eski görevine iade edilen davacı 20 gün sonra Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine, 10 gün sonra da Hayvan Hastanesi Başhekimliğine görevlendirilmiştir.

Davacı idare mahkemesinde mobbing iddiasıyla açtığı tazminat davasını kazanmıştır. Ancak, ceza yargılaması için YÖK oluşturduğu yetkili kurul 2020 yılında meni muhakeme kararı vermiştir.

Meni muhakeme kararının iptali istemiyle Danıştay nezdinde açılan davada, mahkeme heyeti davacının 35 km uzaklıktaki bir MYO'ya üstelik ihtiyaç yokken görevlendirme yapılarak, kalp hastalığı ve hipertansiyonu olan davacının ve parkinson hastalığı bulunan eşinin mağduriyetine neden olunduğu, davacının unvanı dikkate alınarak itibar kaybına uğratıldığı, hukuka aykırı uygulamalar ile bezdiri niteliğindeki eylemlere sistematik olarak devam edildiği gerekçesiyle dönemin rektörü ve genel sekreteri hakkında verilen meni muhakeme kararının kaldırılmasına ve suç nedeniyle ilgili kişilerin lüzumu muhakemelerine karar vermiştir.

İŞTE MAHKEME KARARI
Memurlar.Net - Özel

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