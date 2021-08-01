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Eşi memur olanlar bu sonuçları bekliyor. Havuz tayinleri ne zaman açıklanacak?

Eşi Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olanlar, Adalet Bakanlığının havuz tayinlerini sonuçlandırılmasını bekliyor.
01 Ağustos 2021 15:25
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Eşi memur olanlar bu sonuçları bekliyor. Havuz tayinleri ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı daha önce ilana çıkarak 25/06/2021 ila 06/07/2021 tarihleri arasında havuz tayinleri başvurusunu alacağını duyurmuştu.

Ancak Bakanlık, başvuruların üzerinden 25 güne yakın süre geçmiş olmasına rağmen havuz tayini sonuçlarını halen açıklamadı.

Eşi öğretmen olanlar için Milli Eğitim Bakanlığında özür durumu nakil başvuruları başlayacak.

Okulların açılmasına da 1 ay kadar kısa bir süre kaldı.

Her yıl aynı sorun yaşanmaktadır. Bir nakil takvimi yer almamaktadır. Bir çok memur, planlama olmadığı için çocuklarının okuluydu, eviydi perişan olmaktadır. Bakanlık yetkililerinin başvuruları hızlıca sonuçlandırması uygun olacaktır
Memurlar.Net
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