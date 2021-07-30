1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

3 ilde SGK prim ödeme süreleri uzatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Artvin, Rize ve Düzce'nin selden etkilenen ilçelerinde ödeme süresi geçmiş prim borçları ile bu yılın haziran, temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarına ilişkin prim borçlarının ödeme süresinin 31 Ocak 2022'ye kadar uzatıldığını bildirdi.
30 Temmuz 2021 19:26
+Aa- Yazdır
3 ilde SGK prim ödeme süreleri uzatıldı

Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, Artvin, Rize ve Düzce'nin selden etkilenen ilçelerinde temmuz sonuna kadar SGK'ye iletilmesi gereken belgelerin verilme süresinin 26 Ağustos 2021'e kadar uzatıldığını belirtti.

Söz konusu bölgelerde, ödeme süresi geçmiş prim borçları ile bu yılın haziran, temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarına ilişkin prim borçlarının ödeme süresinin de 31 Ocak 2022'ye kadar uzatıldığını kaydeden Bilgin, selden zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İstanbul dahil 27 ilde ormanlık alanlara girilmesi yasaklandı
30 Temmuz 2021 23:01		 2 ilde gösteri ve yürüyüşler 15 gün süreyle izne bağlandı
30 Temmuz 2021 21:00
Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izin süreleri uzatıldı
30 Temmuz 2021 19:29		 Manavgat'ta 112 ve UMKE Mobil Komuta Merkezi kuruldu
30 Temmuz 2021 18:34
750 özel harekat polisi İran sınırında nöbette
30 Temmuz 2021 18:04		 Diyanet'ten Kur'an Kursu Öğreticileri için nakil duyurusu
30 Temmuz 2021 17:37
İçişleri Bakanlığı, 18 unvan için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav ilanı yayımlandı
30 Temmuz 2021 17:29		 Orman yangınlarıyla mücadelede İHA sayısı 7'ye yükseltildi
30 Temmuz 2021 17:11
TCDD, 13 bin 500 personeli adına birer fidan bağışlayacak
30 Temmuz 2021 16:57		 YÖK Başkanlığında devir-teslim töreni yapıldı
30 Temmuz 2021 15:44
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:56 - Kılıçdaroğlu'dan hükümete orman yangını eleştirisi00:21 - 24 ildeki 84 orman yangınına nasıl müdahale edildi?00:18 - Konya'daki katliamla ilgili provokasyon uyarısı yapıldı00:07 - 'Çokça dilekçe verdiğine göre akıl hastası değildir' gerekçesini Danıştay kabul etmedi00:02 - 31 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları00:02 - DEVA Partisi, tüm il yönetimini görevden aldı
23:42 - Bakan Koca: 6 il sarı kategoriye geçti23:31 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar23:30 - Sakarya eski Valisi Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti23:29 - Soylu: Konya'daki katliam Türk Kürt kavgası değil, 11 yıllık mesele23:10 - Oktay'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama23:08 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Antalya'ya gidecek
23:03 - 5 Bakan yangınlara ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı23:01 - İstanbul dahil 27 ilde ormanlık alanlara girilmesi yasaklandı22:47 - Ekiplere su taşırken hayatını kaybeden Şahin toprağa verildi22:43 - Orman çalışanlarının nöbet yerleri de küle döndü22:40 - Yaralanan orman işçisi kolunu sarıp görevine koştu
22:11 - 26 ilde çıkan 85 yangının 74'ü kontrol altına alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Memur Sen'in 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17'lik maaş zammı talebi sizce karşılanabilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
DEVA Partisi, tüm il yönetimini görevden aldı
Konya'daki katliamla ilgili provokasyon uyarısı yapıldı
'Çokça dilekçe verdiğine göre akıl hastası değildir' gerekçesini Danıştay kabul etmedi
24 ildeki 84 orman yangınına nasıl müdahale edildi?
Kılıçdaroğlu'dan hükümete orman yangını eleştirisi
31 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tek kullanımlık plastiklere yasak 1
alaska 1
tespit 1
kadınların arkasından bakmak 1
Süper kahramanlar 1
kaktüs 2
Yanmayan şehit kabri 1
kitap okuma alışkanlığı 2
Anadolu cayır cayır 3
yemek yemek 1
SON İLANLAR
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sabancı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
TMMOB, serbest yeminli meslek mensupluğu sınav duyurusu
Afyonkarahisar Emirdağ SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi 6 İşçi Alacak
Sivas Sarkışla SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Kütahya Belediyesi Geçici 40 İşçi Alacak
Manisa Sarıgöl Belediyesi 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam