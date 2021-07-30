İYİ Parti'nin 'Artagan Projesi'ne çalıntı çıktı iddiası

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz Haziran ayında partisinin geliştirdiği ekonomide ve ticari ilişkilerde nakdi ortadan kaldıran ve dijital dönüşümü sağlayan, 'Artagan Projesi'ni açıklamıştı. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan "Realist İktisadi Sistem" kitabının yazarı Levent Dikmen, Akşener'in açıkladığı projenin kendi kitabından çalındığını iddia etti. Dikmen, İYİ Parti'nin bu projeyi hazırlarken, bu fikirleri 8 yıl önce kaleme aldığı ve 6 yıl önce basımı yapılan kitabından yararlanıldığını ve izin alınmadığını ileri sürerek geçtiğimiz Pazartesi günü mahkemeye başvurarak dava açtı.

"Farklı türdeki oyunların dönmesi üzerine istifa etmiştim"

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan araştırmacı yazar Levent Dikmen, "İYİ Parti'nin kurucularından ve Kastamonu Belediye Başkan Adayı olarak Meral Akşener tarafından ulusal medyaya tanıtılmış bir insanım. Daha sonra Türk Milliyetçilerinin tasfiye sürecinin ilk başlangıcını yaşayan biri olarak adaylığım geri geçildi. 3 Ağustos tarihindeki İYİ Parti'nin çarşaf liste içerisine blok sıkıştırılıp da iradelerin önüne geçilerek farklı türdeki oyunların dönmesi üzerine de 2019 yılında İYİ Parti'den istifa etmiştim. Atatürk çizgisindeki Türk Milliyetçileri olarak MHP'yi bırakıp İYİ Parti'yi kurmamızın asli ana sebebi demokrasi olmamasıydı. Aynı şeyin fazlasıyla İYİ Parti'de gördüğümüz için istifa etmiştim" diye konuştu.

"Kitabım Meral Akşener dahil bütün parti yöneticilerine dağıtılmıştı"

Artagan Projesi'ndeki fikirlerin yer aldığı kitabından bahseden Dikmen, "Realist İktisadi Sistem kitabı 8 yıl önce tarafımca yazılmıştır. Yaşadığım bir takım hadiseler yüzünden maalesef 2 sene sonra güncellenerek basıma verilmiş bir kitaptır. Kitabın mahiyeti özetle Dünyada 3. İktisadi sistemin kuramıdır. Kapitalist ve sosyalist ekonomik sistemi tamamen tasfiye eden artık akıl ve bilgi çağına girdiğimiz bu çağda önümüzdeki dünya düzenine damgasını vuracak iktisadinin kuramıdır. İYİ Parti'nin içerisinde bulunduğum süre içerisinde Hayrettin Nuhoğlu, Yavuz Temizer ve diğerleri ile bu konu konuşulmuştu. Bu kitabım Meral Akşener dahil bütün parti yöneticilerine dağıtılmıştı" ifadelerine yer verdi.

"İYİ Parti bunu yapabilecek bir yetkinlikte değildir"

İYİ Parti'nin Artagan Projesi ile yeni bir ekonomik reform oluşturuyormuş algısı ortaya attığını ifade eden Dikmen, "Bunun üzerine sosyal medya hesabımdan bunun intihal olduğunu belirttim. Bunun siyaset adına kullanılmamasına ve mahkemeye vereceğimi beyan etmiştim. Nihayetinde de mahkemeye verdim. Kitabım okunduğu zamanda neyin ne olduğu ortaya çıkacaktır. Siyaseten böyle şeylerin kullanılmasını istemiyorum. Çünkü İYİ Parti bunu yapabilecek bir yetkinlikte değildir. Küreselcilerin emrindedir. Asla bir kıskançlık içerisinde değilim. Ben bu milletin bir ferdiyim. Milletime zerre kadar faydalı olabilecek bir yerde olmak benim için bir şeref ve onurdur. Fakat siyaset adına siyasi çıkar, oy adına hareket edenlerin bu tür değerli bir takım kuramları, teorileri hele ki bana ait olan şeyi kullanmasına fırsat vermek istemiyorum. Bunu gerçekleştirebilecek tek irade Türk Milliyetçileridir" dedi.

Dikmen, geçtiğimiz Pazartesi günü mahkemeye başvurarak dava açtığını dile getirdi.