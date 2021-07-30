1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adana Aladağ'daki orman yangını iki ilçeye sıçradı

Adana'nın Aladağ ilçesinde söndürme çalışmaları devam eden orman yangını, şiddetli rüzgarın da etkisiyle İmamoğlu ve Karaisalı ilçelerine sıçradı.
30 Temmuz 2021 19:52
+Aa- Yazdır
Adana Aladağ'daki orman yangını iki ilçeye sıçradı

Adana'nın Aladağ ilçesinde söndürme çalışmaları devam eden orman yangını, şiddetli rüzgarın da etkisiyle İmamoğlu ve Karaisalı ilçelerine sıçradı.

Boztahta Mahallesi'nde dün saat 03.00 sıralarında çıkan yangına müdahale sürüyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılan yangın, Karaisalı ile İmamoğlu ilçelerine sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve ekip sevk edildi.

İmamoğlu ilçesi Üçtepe mevkisindeki yangına, iş makineleriyle de müdahale ediliyor.

Üç ilçeye yayılan yangında söndürme çalışmaları, havanın kararmasıyla sadece karadan sürdürülebiliyor.

- "İmamoğlu'nda bir can veya mal kaybı olmadı ama ormanlarımızı kaybettik"

İmamoğlu Belediye Başkanı Kasım Karaköse, gazetecilere yaptığı açıklamada, Aladağ'da başlayan yangının gece saatlerinde ilçe sınırlarına geldiğini söyledi.

Ekiplerin söndürme çalışmalarını vatandaşların da destek verdiğini belirten Karaköse, "Öncelikle Türkiye'nin her tarafında bu yangın devam ediyor. Geçmiş olsun tüm ülkemize, milletimize. Bazı acılar, sıkıntılar yaşandı. Çok şükür İmamoğlu'nda bir can kaybı, mal kaybı şu ana kadar olmadı ama ormanlarımızı kaybettik." diye konuştu.

Karaköse, şu an Hacıhasanlı-Otluk mevkileri arasında ilerleyen yangını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

İlçelerinde 7-8 civarında kırsal mahalle bulunduğunu aktaran Karaköse, bunların 3-4'ünün yangından etkilendiğini dile getirdi.

Aladağ ilçesinde, dün gece saatlerinde yangın çıkmış, kuvvetli rüzgar nedeniyle alevler Karaisalı ve İmamoğlu ilçelerinin sınırlarına kadar yayılmıştı. Yangın bölgesinde bazı evler tedbir amaçlı boşaltılmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ne bir damla su ne de kuş kaldı! Çöle döndü!
30 Temmuz 2021 21:27		 Mersin'in Silifke ilçesinde 14 mahalle tahliye edildi
30 Temmuz 2021 20:46
Manavgat'ta rüzgarın etkisiyle çalışmalar güçlükle ilerliyor
30 Temmuz 2021 17:10		 Sekiz ilde 12 farklı noktada orman yangını
30 Temmuz 2021 15:24
Emniyetten 'yeşil vatan' nöbeti
30 Temmuz 2021 14:01		 Yozgat'ta protokol üyeleri 3. doz aşılarını kent meydanında yaptırdı
30 Temmuz 2021 13:42
Alevlerde 'Mucize' doğdu
30 Temmuz 2021 13:31		 Çankırı'da koronadan son bir ayda 6 kişi hayatını kaybetti
30 Temmuz 2021 12:58
Esenler'de askeri kışladaki ağaçlık alanda yangın
30 Temmuz 2021 12:51		 Mezarlık yandı, şehidin mezarı ve bayrak sapasağlam ayakta kaldı
30 Temmuz 2021 12:19
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:56 - Kılıçdaroğlu'dan hükümete orman yangını eleştirisi00:21 - 24 ildeki 84 orman yangınına nasıl müdahale edildi?00:18 - Konya'daki katliamla ilgili provokasyon uyarısı yapıldı00:07 - 'Çokça dilekçe verdiğine göre akıl hastası değildir' gerekçesini Danıştay kabul etmedi00:02 - 31 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları00:02 - DEVA Partisi, tüm il yönetimini görevden aldı
23:42 - Bakan Koca: 6 il sarı kategoriye geçti23:31 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar23:30 - Sakarya eski Valisi Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti23:29 - Soylu: Konya'daki katliam Türk Kürt kavgası değil, 11 yıllık mesele23:10 - Oktay'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama23:08 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Antalya'ya gidecek
23:03 - 5 Bakan yangınlara ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı23:01 - İstanbul dahil 27 ilde ormanlık alanlara girilmesi yasaklandı22:47 - Ekiplere su taşırken hayatını kaybeden Şahin toprağa verildi22:43 - Orman çalışanlarının nöbet yerleri de küle döndü22:40 - Yaralanan orman işçisi kolunu sarıp görevine koştu
22:11 - 26 ilde çıkan 85 yangının 74'ü kontrol altına alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Memur Sen'in 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17'lik maaş zammı talebi sizce karşılanabilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
DEVA Partisi, tüm il yönetimini görevden aldı
Konya'daki katliamla ilgili provokasyon uyarısı yapıldı
'Çokça dilekçe verdiğine göre akıl hastası değildir' gerekçesini Danıştay kabul etmedi
24 ildeki 84 orman yangınına nasıl müdahale edildi?
Kılıçdaroğlu'dan hükümete orman yangını eleştirisi
31 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kitap okuma alışkanlığı 2
alaska 1
tek kullanımlık plastiklere yasak 1
anız yakmak 1
ziraat odasından alınan tavuklar 1
890 milyon yıllık fosiller 1
yemek yemek 1
iklim değişikliği 1
ders almak 2
Arjantin'de pembeye dönen Lagün 1
SON İLANLAR
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sabancı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
TMMOB, serbest yeminli meslek mensupluğu sınav duyurusu
Afyonkarahisar Emirdağ SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi 6 İşçi Alacak
Sivas Sarkışla SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Kütahya Belediyesi Geçici 40 İşçi Alacak
Manisa Sarıgöl Belediyesi 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam