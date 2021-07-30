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MSB, işçi alımıyla ilgili çekilen kura sonuçlarını açıkladı

Milli Savunma Bakanlığına (MSB) bağlı iş yerlerine açıktan işçi alımıyla ilgili çekilen kura sonuçları açıklandı.
30 Temmuz 2021 19:59
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MSB, işçi alımıyla ilgili çekilen kura sonuçlarını açıkladı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, kura sonuçlarına adresinden ulaşabileceği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığına bağlı iş yerlerinde istihdam edilmek üzere alımına müsaade edilen 2.533 (iki bin beş yüz otuz üç) adet açık iş pozisyonu için başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'nun resmi internet sitesinde yayımlanarak alınmıştır. Yapılan başvuru sonuçları İŞKUR tarafından Bakanlığımıza teslim edilmiştir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereği, sözlü ve uygulamalı sınava kabul edilecek adaylar, İŞKUR tarafından gönderilenler arasından, 28.07.2021 tarihinde noter huzurunda yapılan kura çekimi ile tespit edilmiştir. Bu maksatla açık iş pozisyonunun 4 katı asil, 4 katı yedek olacak şekilde aday belirlenmiştir.

Yönetmelik hükümleri gereği kura çekimi sonucunda listelerde yer alan adayların başvuru şartlarını sağlayıp sağlamadıklarının tespiti maksadıyla belge kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Belge kontrolleri adayların başvurmuş oldukları işyerlerinde yapılacaktır. Kura çekim sonucunda listelerde yer alan adaylar Ek-1'de yer alan belgeleri isimleri hizasında belirtilen tarihlerde ve başvurmuş oldukları işyerine şahsen getirerek ibraz edeceklerdir. Posta yoluyla ile gönderilen ve/veya belirtilen tarihlerin dışındaki tarihlerde ibraz edilecek belgeler dikkate alınmayacaktır.

Kurada yedek olarak belirlenen adaylar, belge kontrolü sonucunda başvuru şartlarını taşımayan asil listedeki adayların yerine sınava kabul edilecek (başvuru şartlarını taşımaları halinde) adaylardır.

Belge kontrolü sonucunda;

a. Asil listede yer alan adaylardan yapılan belge kontrollerinde başvuru şartlarını sağladığı tespit edilen adaylar,

b. Kura çekim sonucuna göre asil listede yer almasına rağmen belge kontrolü esnasında başvuru şartlarını sağlamadığı anlaşılan veya belge kontrollerine gelmeyen adaylardan boşalan kontenjanlara (açık iş gücünün 4 katının tamamlanması maksadıyla), belge kontrollerinde başvuru şartlarını sağladığı tespit edilenden yedek listede yer alan birinci sıradaki adaydan başlayarak eklenen yedek adaylar,

c. Yönetmelik 5'inci madde kapsamında başvuranlardan aynı şekilde belge kontrolüne tabi tutulan ve başvuru şartını taşıyan adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutulacaktır. Sınav tarihi ve yeri ayrıca duyurulacaktır.

Adaylar, aşağıda yer alan linki tıklayarak T.C. Kimlik numarası ile yapacakları sorgu neticesinde kura çekim sonucunu, belge kontrollerinin yapılacağı tarih ve yer bilgisini öğrenebileceklerdir.

Bu duyuru kura çekim sonuçlarının yayımı ve evrak kontrolleri için tebligat niteliğinde olup adaylara başka bir tebligat yapılamayacaktır.
Memurlar.Net
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