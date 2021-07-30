Mersin'in Silifke ilçesinde 14 mahalle tahliye edildi

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Mersin'in Aydıncık ve Silifke ilçesindeki yangınların 3 noktada devam ettiğini söyledi.

İnce, Silifke ilçesinde de dün çıkan ve kontrol altına alma çalışmaları devam eden orman yangınından etkilenen alanlarda incelemede bulundu.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) Jandarma Komando Koruma Tabur Komutanlığını da ziyaret eden İnce, değerlendirme toplantısı yaptı. İnce, sonrasında Aydıncık ve Silifke ilçelerindeki orman yangınlarıyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, "Mersin'de 7 noktada yangın meydana gelmişti. Bunların 3'ü aktif olarak devam ediyor. Diğer noktalar söndürülmüş, soğutma çalışmaları devam eden bir konumda." dedi.

Yangına müdahale eden ekipler hakkında da bilgi veren İnce, şöyle konuştu:

"Bu 3 noktada 5 helikopterimiz şu anda aktif olarak çalışıyor. Yine Orman teşkilatımızın bütün personeli başta olmak üzere 128 arazöz, 6 iş makinesi, bunun yanı sıra başta belediyeler olmak üzere diğer kamu kurumlarından verilen iş makineleri ve ihtiyaç duyulan diğer araçlarla beraber 200'ü aşkın araç şu anda müdahale ediyor. Karadan ve havadan söndürme çalışmalarımız devam etmekte. Umarım, hava ve rüzgar müsaade ederse bu 3 bölgeyi de en kısa sürede söndürmeyi hedefliyoruz."

İnce, ekiplerin büyük bir gayretle çalıştığını ifade ederek "Arkadaşlarımız gece gündüz, adeta bir cephede çalışır, savaşır gibi yangını söndürmek için çalışıyorlar. Emeği geçen bütün arkadaşlarımızı kutluyoruz. İnşallah en kısa sürede bu yangını hep birlikte söndüreceğimizi ümit ediyoruz. Orman teşkilatımızın 500'ü aktif 500'ü de gönüllü olmak üzere 1000'i aşkın personeli, diğer kamu kurumlarından 1000'i aşkın personelle bu mücadele devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Şu anda 14 mahalle tahliye edilmiş durumda"

Bakan Yardımcısı İnce, yangın nedeniyle tedbiren boşaltılan yerlere ilişkin bilgi vererek şöyle konuştu:

"Şu anda 14 mahalle tahliye edilmiş durumda. 14 mahallede yaşayan yaklaşık 9-10 bin nüfusumuz var. O nüfusumuz tahliye edilmiş durumda. Onlara gerekli barınma yerleri gösterildi. Valiliğimiz ve kaymakamlıklarımızca yurtlar temin edildi, pansiyonlar gösterildi. Şu an itibarıyla 100 civarında bir vatandaşımız buralarda barındırılıyor. Dün 400'ü aşkındı bu rakam ama tehlikesi azalan, geçen yerlere geri dönen veya kendi ikinci alternatifini bulup akrabalarına giden vatandaşlarımız oldu. Bunlara da gerekli kolaylığı, yardımı devletimiz ilgili kurumlarıyla gösteriyor. Vatandaşımızın bütün ihtiyaçlarını karşılamak üzere zaten buradayız. Aydıncık ilçesinde de bir mahallemize giderek zarar gören vatandaşlarımızla görüştük. Devletimiz her türlü yardımı kendilerine şu anda ulaştırıyor. Bundan sonra da ziyadesiyle ulaştıracaktır."

Bir gazetecinin, kentteki yangınlarla ilgili soruşturma sürecini sorması üzerine de İnce, "Bu konudaki incelemeler, çalışmalar devam ediyor. Herhangi bir bulguya rastlanıldığında da gerekli paylaşım yapılacaktır." ifadesini kullandı.

- Mersin'deki yangınlarda 90'ı kamu çalışanı 134 kişi dumandan etkilendi

İnce, ziyaretinin ardından incelemesini, yangının devam ettiği Boğsak mevkisinde sürdürdü. Burada gazetecilere bilgiler veren İnce, şunları kaydetti:

"Biz, hiç yangının olmamasını arzu ediyoruz, düştüğü yerde çok büyük tahribat yapıyor ama bizim yine de Mersin'deki tesellimiz can kaybının olmaması. Ancak bundan zarar görenlerimiz var, hepsine, bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Mersin genelinde, son dönemlerdeki yangınlarda zarar gören, bu anlamda etkilenen 134 vatandaşımız oldu. Bu 134 vatandaşımızın 90'ı kendi kamu görevlilerimizdi, çalışanlarımızdı. Dumandan etkilendiler. Diğerleri de vatandaşlarımız. Onların hepsi de hastanelerimize başvurdular ve taburcu edildiler. Dolayısıyla bu açıdan kendi adımıza bir nebze de olsun teselli buluyoruz."

İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirterek "Biz, bir taraftan yangını söndürmeye çalışıyoruz diğer taraftan da zarar gören vatandaşlarımızın tespitlerini bir an önce yapıp zararlarını karşılama yönünde de gayret içesindeyiz. Zaman kaybı olmadan onların acil ihtiyaçlarını bir an önce karşılayarak normal yaşamlarını sürdürebilmeleri için gayret içerisindeyiz." ifadesini kullandı.