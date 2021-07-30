Melih Gökçek'in yangın videosu emniyete takıldı
|30 Temmuz 2021 21:49
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Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ederken bir taraftan da kirli haberler servis ediliyor.
Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki çekti.
Gökçek, "Alçaklar dronla yangın çıkartıyor. Videonun soluna bakın dronun ayağını göreceksiniz" diye yazarak, bir bilgiyi paylaştı.
Bu bilgiye Emniyet Genel Müdürlüğü'nden cevap geldi.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve drone olduğu değerlendirilen bir hava aracından alev püskürtüldüğüne ilişkin görüntülerin Türkiye ile ilgisi yoktur. Ülke genelinde yaşanan orman yangınlarının sebebi gibi gösterilmeye çalışılan söz konusu görüntüler, yabancı menşeili bir filmden alınmış ve gerçekmiş algısı yaratılmaya çalışılarak servis edilmiştir."
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