Yaralanan orman işçisi kolunu sarıp görevine koştu

ERDOĞAN: BAYRAMDA HALKIMIZIN YAŞAM TARZI HER ŞEYİ TERSİNE ÇEVİRDİ Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke genelindeki orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı. Yangınların farklı noktalarda çıkmasına işaret eden Erdoğan, sabotaj ihtimaline değindi. Soruşturmaların devam ettiğini söyleyen Erdoğan, Bu boş verip geçiştirilecek bir şey değil" dedi. Cumhurbaşkanı corona virüs vaka sayısındaki yükselişle ilgili soruyu "Bayramdaki halkımızın yaşam tarzı her şeyi tersine çevirdi" diyerek yanıtladı. Erdoğan, son durumun Kabine toplantısında ele alınacağını aktardı.