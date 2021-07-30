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Yaralanan orman işçisi kolunu sarıp görevine koştu

Antalya Manavgat'ta önceki gün başlayan orman yangınları devam ediyor. Yangınları söndürme çalışmalarında yaralanan bir orman işçisinin görevine devam etme çabası kameralara yansıdı.
30 Temmuz 2021 22:40
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Yaralanan orman işçisi kolunu sarıp görevine koştu

Antalya Manavgat ilçesinde, önceki gün öğle saatlerinde başlayan orman yangınları devam ediyor. Yangınları söndürme çalışmalarına çok sayıda ekip müdahale ediyor.

Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından, yaralanan bir orman işçisinin görevine devam etme çabasını paylaştı.

Paylaşımda, "Yaralanan kolunu kendi sarıp, bir ağaç daha kurtarabilmek için görevine koşan kahramanımız Cihan Toşur. Aynı gayretle dur durak bilmeden Yeşil Vatan'ımızı savunan tüm kahramanlarımızla gurur duyuyoruz. Elinize, emeğinize sağlık" ifadeleri kullanıldı.

73 kişinin tedavileri sürüyor

Manavgat'taki yangınlardan 13 mahalle yoğun olarak etkilendi ve tahliye edildi. 22 mahalle ise kısmi olarak etkilendi.

Yangından etkilenen 73 kişinin tedavileri devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden 24 personel 12 ekip halinde hasar tespit çalışmalarına başladı.

73 afetzede Manavgat merkezde bulunan KYK yurduna yerleştirildi.
Memurlar.Net
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