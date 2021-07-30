Yaralanan orman işçisi kolunu sarıp görevine koştu
|30 Temmuz 2021 22:40
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Antalya Manavgat ilçesinde, önceki gün öğle saatlerinde başlayan orman yangınları devam ediyor. Yangınları söndürme çalışmalarına çok sayıda ekip müdahale ediyor.
Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından, yaralanan bir orman işçisinin görevine devam etme çabasını paylaştı.
Paylaşımda, "Yaralanan kolunu kendi sarıp, bir ağaç daha kurtarabilmek için görevine koşan kahramanımız Cihan Toşur. Aynı gayretle dur durak bilmeden Yeşil Vatan'ımızı savunan tüm kahramanlarımızla gurur duyuyoruz. Elinize, emeğinize sağlık" ifadeleri kullanıldı.
Antalya #Manavgatta önceki gün başlayan orman yangınları devam ediyor. Yangınları söndürme çalışmalarında yaralanan orman memuru Cihan Toşur görevine devam etme çabası kameralara yansıdı. pic.twitter.com/WP5FCMBTDeMemurlarNet (@memurlarnet) July 30, 2021
73 kişinin tedavileri sürüyor
Manavgat'taki yangınlardan 13 mahalle yoğun olarak etkilendi ve tahliye edildi. 22 mahalle ise kısmi olarak etkilendi.
Yangından etkilenen 73 kişinin tedavileri devam ediyor.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden 24 personel 12 ekip halinde hasar tespit çalışmalarına başladı.
73 afetzede Manavgat merkezde bulunan KYK yurduna yerleştirildi.
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