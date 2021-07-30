Orman çalışanlarının nöbet yerleri de küle döndü
|30 Temmuz 2021 22:43
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Yangınla mücadele ederken hayatlarını hiçe saydılar. Daha fazla ağacı kurtarabilmek için canla başla çalıştılar. Alevleri durdurmayı başardılar ama nöbet tuttukları konteyner yandı.
Yangına müdahale sonrası küle dönen görev yerine dönen fedakar orman çalışanı nöbet yerlerinin durumunu arkadaşlarına telefonda anlattı.
"Hiçbir şey kalmamış. Konteynerin için, dolapların içi ne varsa yanmış. Mutfak dolabı yanmış içeride, depoda bir şey kalmamış."
Yangının büyümesini önlediler
İlyas Vural, Marmaris Bayır Mahallesi'ndeki yangına ilk müdahale ekibinde görevli. Yangın ihbarı alındığında mesai arkadaşlarıyla nöbet tuttukları konteynerin içindeydi. Arazözlerle yangına koştu. Alevlerin önünü kesti. Nöbet tuttuğu yere geri döndüğünde ise yangından geriye kalanlarla karşılaştı.
"Akşam Hacıağaç'taki diğer taraftaki yangına müdahale etmeye geldi arkadaşlar. Orayı kurtarmak için gelmişler. Bir kısmını kurtarmışlar. Sonra da orayı kurtardıktan sonra da buraya geçtiler. Buraya da müdahale etmişler ama geç kalınmış işte ister istemez."
İlyas Vural ve arkadaşları yangının Marmaris'te daha geniş bir alana yayılmasını engelledi. Ancak geride bıraktıkları nöbet alanları yangında kullanılamaz hale geldi.
"Arkadaşların ranzası vardı orada, ben de kalıyordum. Hepsi yanmış. Sonuçta canımızı kurtardık Allah'tan.
Devletimiz büyük, kurumumuz büyük. Gereken, bunlar küçük şeyler. Bunları telafi ederiz ama yanan ağaçları, ormanı."
Çevre illerden gelen ormancılar da Marmaris'teki meslektaşlarının yaralarını sarmak için seferber oldu.
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