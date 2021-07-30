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Ekiplere su taşırken hayatını kaybeden Şahin toprağa verildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman ekiplerine yardım ederken geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 25 yaşındaki Şahin Akdemir'in cenazesi Köyceğiz ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
30 Temmuz 2021 22:47
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Ekiplere su taşırken hayatını kaybeden Şahin toprağa verildi

Armutalan Mahallesi'ndeki yangında hayatını kaybeden 25 yaşındaki Şahin Akdemir'in Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Akdemir'in cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak Sazak Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından cenaze, tören için Sazak Merkez Camiine götürüldü.

Orman Genel Müdürlüğü'nden "İyi ki varsın Şahin" mesajı

Cenaze törenine, Akdemir'in ailesi, yakınları, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ile Mehmet Yavuz Demir, CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Akdemir'in cenazesi, Gedik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Binali Yıldırım ile Bakan Ersoy, Akdemir'in yakınlarına taziye dileklerini iletti.

İtfaiyecilere su taşırken can veren Şahin'in paylaşımı yürek yaktı

Kahraman gencin ailesi gururlu

25 yaşındaki Şahin Akdemir'in, ailesi oğullarını kaybetmenin acısını yaşıyor.

Oğlunun yaklaşık 10 gün önce çıkan orman yangınını söndürmeye çalışan ekibe de su ve ayran götürdüğünü anlatan Baba Ali Akdemir, şunları kaydetti:

"Dün de müdürlerine söyleyip, su ve ayran götürmeye gitti. Fedakardı, vatanı için her şeyi severek yapıyordu. Dünkü yangının söndürülmesine katkı yapmak için gitmişti. Orada şehit oldu. Merttir, öyle hiç yılmazdı. 'Ölüme kadar giderim baba, ormanlar, hayvanlar yanıyor, insanlar rezil oluyor. Ben vatanım için varım' demişti. 'Hakkari'de terörle mücadele ettim, burada yangına gereken müdahaleyi yaparım' demişti. Hakkari Yüksekova'da askerlik yaparken mayın patlamasından dolayı hafif yaralanmıştı. 2018'de trafik kazası da geçirdi, onlara direndi ama dün şehit oldu. Dün Köyceğiz'de saat 05.45'te Marmaris servisine yetiştirdim, servisine bindirdim, gitti."

Kendisinin de eşiyle aşı olmak için Ortaca'ya gittiğini aktaran Akdemir, "Ateş sadece Marmaris'e düşmedi, benim içime de ateş düştü. Vatansever oğlum şehit oldu. Tüm şehit ana babalarına sabırlar diliyorum. Kalbi güzeldi. Onun için bunu yaşamaya devam ediyoruz" dedi.

"Çevresine hep yardım ederdi"

Anne Saniye Akdemir, oğlunun her zaman "Anne bir ihtiyacın var mı, ne getireyim' diye sorduğunu anlatarak "Ne söylesem 'tamam anne' der hemen yapardı. Bana çok düşkündü" dedi.

Akdemir'in arkadaşı Osman Kayabaş ise arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

"Sevilen iyi birisiydi. Çevresine her zaman yardım ederdi. Kalbinde kötülük yoktu." diyen Kayabaş, olaydan yarım saat önce görüştüklerini belirtti.

Kayabaş, "Bana video atmıştı. 'Abi su ve ayran taşıyorum, yardım ediyorum' demişti. Sürekli irtibat halindeydik. Bana yangından video atmış, internet çekmediği için görüntüler olaydan sonra geldi. Öldüğünü duyunca yıkıldım" diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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