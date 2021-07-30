1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

5 Bakan yangınlara ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı

Antalya'da Ulualan Yangın Yönetim Merkezi'nde yangınların son durumunu hakkında Bakanlar değerlendirme toplantısı yapıyor.
30 Temmuz 2021 23:03
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Antalya'da Ulualan Yangın Yönetim Merkezi'nde yangınların son durumunu hakkında Bakanlar değerlendirme toplantısı yapıyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını 3 gündür devam ediyor. Dekarlarca alanın zarar gördüğü yangında evlerin yanı sıra, ahırlar ile büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar da telef oldu. Yangında 3 kişi hayatını kaybetti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangının ilk gününden itibaren Ulualan Yangın Yönetim Merkezi'nden başta Manavgat olmak üzere, ülke genelindeki yangınların koordinasyonunu gerçekleştirdi. Bakan Pakdemirli'yi bu çalışmalarında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yalnız bırakmadı. Bölgeye akşam saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da geldi. Yanan alanları helikopterle havadan inceleyen Bakan Soylu, bazı bölgelere iniş yaparak evleri zarar gören vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Soylu daha sonra Manavgat Gençlik Merkezi'nde düzenlenen koordinasyon toplantına katıldı. Bakan Soylu'ya, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da eşlik etti. AFAD, başta olmak üzere yangın alanında aktif görev alan kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantı basına kapalı olarak devam etti. Toplantıda yangınların son durumunun değerlendirileceği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kılıçdaroğlu'dan hükümete orman yangını eleştirisi
31 Temmuz 2021 00:56		 24 ildeki 84 orman yangınına nasıl müdahale edildi?
31 Temmuz 2021 00:21
Konya'daki katliamla ilgili provokasyon uyarısı yapıldı
31 Temmuz 2021 00:18		 DEVA Partisi, tüm il yönetimini görevden aldı
31 Temmuz 2021 00:02
31 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları
31 Temmuz 2021 00:02		 Bakan Koca: 6 il sarı kategoriye geçti
30 Temmuz 2021 23:42
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
30 Temmuz 2021 23:31		 Soylu: Konya'daki katliam Türk Kürt kavgası değil, 11 yıllık mesele
30 Temmuz 2021 23:29
Oktay'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama
30 Temmuz 2021 23:10		 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Antalya'ya gidecek
30 Temmuz 2021 23:08
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:56 - Kılıçdaroğlu'dan hükümete orman yangını eleştirisi00:21 - 24 ildeki 84 orman yangınına nasıl müdahale edildi?00:18 - Konya'daki katliamla ilgili provokasyon uyarısı yapıldı00:07 - 'Çokça dilekçe verdiğine göre akıl hastası değildir' gerekçesini Danıştay kabul etmedi00:02 - 31 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları00:02 - DEVA Partisi, tüm il yönetimini görevden aldı
23:42 - Bakan Koca: 6 il sarı kategoriye geçti23:31 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar23:30 - Sakarya eski Valisi Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti23:29 - Soylu: Konya'daki katliam Türk Kürt kavgası değil, 11 yıllık mesele23:10 - Oktay'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama23:08 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Antalya'ya gidecek
23:03 - 5 Bakan yangınlara ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı23:01 - İstanbul dahil 27 ilde ormanlık alanlara girilmesi yasaklandı22:47 - Ekiplere su taşırken hayatını kaybeden Şahin toprağa verildi22:43 - Orman çalışanlarının nöbet yerleri de küle döndü22:40 - Yaralanan orman işçisi kolunu sarıp görevine koştu
22:11 - 26 ilde çıkan 85 yangının 74'ü kontrol altına alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Memur Sen'in 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17'lik maaş zammı talebi sizce karşılanabilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
DEVA Partisi, tüm il yönetimini görevden aldı
Konya'daki katliamla ilgili provokasyon uyarısı yapıldı
'Çokça dilekçe verdiğine göre akıl hastası değildir' gerekçesini Danıştay kabul etmedi
24 ildeki 84 orman yangınına nasıl müdahale edildi?
Kılıçdaroğlu'dan hükümete orman yangını eleştirisi
31 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kitap okuma alışkanlığı 2
alaska 1
tek kullanımlık plastiklere yasak 1
anız yakmak 1
ziraat odasından alınan tavuklar 1
890 milyon yıllık fosiller 1
yemek yemek 1
iklim değişikliği 1
ders almak 2
Arjantin'de pembeye dönen Lagün 1
SON İLANLAR
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sabancı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
TMMOB, serbest yeminli meslek mensupluğu sınav duyurusu
Afyonkarahisar Emirdağ SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi 6 İşçi Alacak
Sivas Sarkışla SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Kütahya Belediyesi Geçici 40 İşçi Alacak
Manisa Sarıgöl Belediyesi 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam