5 Bakan yangınlara ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı
|30 Temmuz 2021 23:03
|+Aa- Yazdır
Antalya'da Ulualan Yangın Yönetim Merkezi'nde yangınların son durumunu hakkında Bakanlar değerlendirme toplantısı yapıyor.
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangını 3 gündür devam ediyor. Dekarlarca alanın zarar gördüğü yangında evlerin yanı sıra, ahırlar ile büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar da telef oldu. Yangında 3 kişi hayatını kaybetti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangının ilk gününden itibaren Ulualan Yangın Yönetim Merkezi'nden başta Manavgat olmak üzere, ülke genelindeki yangınların koordinasyonunu gerçekleştirdi. Bakan Pakdemirli'yi bu çalışmalarında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yalnız bırakmadı. Bölgeye akşam saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da geldi. Yanan alanları helikopterle havadan inceleyen Bakan Soylu, bazı bölgelere iniş yaparak evleri zarar gören vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Soylu daha sonra Manavgat Gençlik Merkezi'nde düzenlenen koordinasyon toplantına katıldı. Bakan Soylu'ya, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da eşlik etti. AFAD, başta olmak üzere yangın alanında aktif görev alan kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantı basına kapalı olarak devam etti. Toplantıda yangınların son durumunun değerlendirileceği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kılıçdaroğlu'dan hükümete orman yangını eleştirisi
31 Temmuz 2021 00:56
|24 ildeki 84 orman yangınına nasıl müdahale edildi?
31 Temmuz 2021 00:21
|Konya'daki katliamla ilgili provokasyon uyarısı yapıldı
31 Temmuz 2021 00:18
|DEVA Partisi, tüm il yönetimini görevden aldı
31 Temmuz 2021 00:02
|31 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları
31 Temmuz 2021 00:02
|Bakan Koca: 6 il sarı kategoriye geçti
30 Temmuz 2021 23:42
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
30 Temmuz 2021 23:31
|Soylu: Konya'daki katliam Türk Kürt kavgası değil, 11 yıllık mesele
30 Temmuz 2021 23:29
|Oktay'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama
30 Temmuz 2021 23:10
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Antalya'ya gidecek
30 Temmuz 2021 23:08