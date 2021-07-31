31 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları
31 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları.
|31 Temmuz 2021 00:02
|+Aa- Yazdır
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kadirli ilçesi Tüllüce Mahallesi'nde incelemelerde bulunacak, ardından Karatepe, Kızyusuflu ve Kazmacılı köylerini ziyaret edecek.
- Akdam'da Yangın Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıya katılacak Yanık, Kozan ve Aladağ'da yangından etkilenen bölgeleri ziyaret edecek.
(Osmaniye/11.00/12.15/Adana/15.00/15.30/18.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Tunus'ta yaşanan darbe girişiminin ardından gelişmeler takip edilecek.
(Tunus)
GÜNCEL
1- Antalya ve Muğla'nın aralarında bulunduğu bazı illerdeki orman yangınlarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Bakan Gül: Konya'daki saldırı etnik bir temele dayanmıyor
31 Temmuz 2021 19:29
|Bakan Pakdemirli: 101 yangından 91'ini kontrol altına aldık
31 Temmuz 2021 19:01
|Bakan Koca'dan BioNTech aşısı için 'randevu alın' uyarısı
31 Temmuz 2021 17:51
|Bodrum Belediyesi: Lütfen zorunlu olmadıkca trafige cıkmayın
31 Temmuz 2021 17:15
|Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Devlet adamı olsaydı...
31 Temmuz 2021 17:06
|Erdoğan: Uçak konusundaki sıkıntıların ana sebebi THK'dir
31 Temmuz 2021 16:25
|Helikopterden açılan ateşle orman yangını çıktığı iddiasına yalanlama
31 Temmuz 2021 16:10
|Erdoğan, orman yangınlarına ilişkin brifing aldı
31 Temmuz 2021 15:38
|Bakan Koca: Manavgat'taki yangında can kaybı 5'e yükseldi
31 Temmuz 2021 15:29
|Zonguldak Valiliği, o görüntüyle ilgili açıklama yaptı
31 Temmuz 2021 15:11