1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Antalya'ya gidecek

Bakan Süleyman Soylu'nun telefonundan vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Ben de yarın inşallah bölgede olacağım. Pazar günü yine inşallah bölgede olacağım.' dedi.
30 Temmuz 2021 23:08
+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Antalya'ya gidecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın bölgesinde inceleme yaptı.

Yangın Yönetim Merkezine gelerek çalışmalar hakkında bilgi alan Soylu, ardından yanan bölgede havadan incelemede bulundu.

Soylu, söndürme çalışmalarını izledi, devam eden yangınlarla ilgili Antalya Valisi Ersin Yazıcı'dan bilgi aldı.

Karadan da yangından etkilenen bölgelere giden Soylu, yangının etkilediği Belenobası Mahallesi'nde vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Soylu, "Sizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Cumhurbaşkanımız 'Herkesin evinin yerine ev yapılacak. Benim çiftçime en güzelini yapıp vereceksiniz.' dedi. Endişe etmeyin. En güzelini yapıp size teslim edeceğiz. Bu işler bitene kadar buradayız." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, daha sonra mahalle sakinlerinin, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuşmasını sağladı.

Telefondan mahalle sakinlerine seslenen Erdoğan, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Büyük bir felaket yaşandığını belirten Erdoğan, "3 canımız gitti maalesef. Hayvan telefatının da hepsinin tespitini yapıp yarından itibaren gidereceğiz." diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu afette mağduriyet yaşayanların hasar tespitlerinin ivedilikle yapılmakta olduğuna işaret eden Erdoğan, "Gerek ayni gerek nakdi olarak bütün destekleri vereceğiz. Bu konutları da en ideal şekliyle yapıp sahiplerine inşallah süratle teslim edeceğiz." dedi.

"Mal geri gelir ama can gelmez." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ben de yarın inşallah bölgede olacağım. Pazar günü yine inşallah bölgede olacağım. Bakan arkadaşlarım ve milletvekili arkadaşlarım orada. Devletin kademeleri orada. Hepsi tespitleri yapıyorlar. Gördüğünüz gibi çok şark kurnazları var. Yalan yanlış her şeyi söyleyenler de var. Yalan yanlışlara, uydurma haberlere asla uymayın, bu devlet her şeyi yapmaya muktedirdir. Yalan hariç. "

Mahalle sakini Fahri Oruç da "Bizi mutlu ettiniz. Bizi şereflendirdiniz. Allah razı olsun. Herkesin selamı var." karşılığını verdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kılıçdaroğlu'dan hükümete orman yangını eleştirisi
31 Temmuz 2021 00:56		 24 ildeki 84 orman yangınına nasıl müdahale edildi?
31 Temmuz 2021 00:21
Konya'daki katliamla ilgili provokasyon uyarısı yapıldı
31 Temmuz 2021 00:18		 DEVA Partisi, tüm il yönetimini görevden aldı
31 Temmuz 2021 00:02
31 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları
31 Temmuz 2021 00:02		 Bakan Koca: 6 il sarı kategoriye geçti
30 Temmuz 2021 23:42
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
30 Temmuz 2021 23:31		 Soylu: Konya'daki katliam Türk Kürt kavgası değil, 11 yıllık mesele
30 Temmuz 2021 23:29
Oktay'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama
30 Temmuz 2021 23:10		 5 Bakan yangınlara ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı
30 Temmuz 2021 23:03
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:56 - Kılıçdaroğlu'dan hükümete orman yangını eleştirisi00:21 - 24 ildeki 84 orman yangınına nasıl müdahale edildi?00:18 - Konya'daki katliamla ilgili provokasyon uyarısı yapıldı00:07 - 'Çokça dilekçe verdiğine göre akıl hastası değildir' gerekçesini Danıştay kabul etmedi00:02 - 31 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları00:02 - DEVA Partisi, tüm il yönetimini görevden aldı
23:42 - Bakan Koca: 6 il sarı kategoriye geçti23:31 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar23:30 - Sakarya eski Valisi Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti23:29 - Soylu: Konya'daki katliam Türk Kürt kavgası değil, 11 yıllık mesele23:10 - Oktay'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama23:08 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Antalya'ya gidecek
23:03 - 5 Bakan yangınlara ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı23:01 - İstanbul dahil 27 ilde ormanlık alanlara girilmesi yasaklandı22:47 - Ekiplere su taşırken hayatını kaybeden Şahin toprağa verildi22:43 - Orman çalışanlarının nöbet yerleri de küle döndü22:40 - Yaralanan orman işçisi kolunu sarıp görevine koştu
22:11 - 26 ilde çıkan 85 yangının 74'ü kontrol altına alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Memur Sen'in 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17'lik maaş zammı talebi sizce karşılanabilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
DEVA Partisi, tüm il yönetimini görevden aldı
Konya'daki katliamla ilgili provokasyon uyarısı yapıldı
'Çokça dilekçe verdiğine göre akıl hastası değildir' gerekçesini Danıştay kabul etmedi
24 ildeki 84 orman yangınına nasıl müdahale edildi?
Kılıçdaroğlu'dan hükümete orman yangını eleştirisi
31 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
milli eğitim bakanlığı 1
Arjantin'de pembeye dönen Lagün 1
koronal kütle atılımı dünyayı sıyırdı 1
Okyanusu aşan yiyecekler 1
alaska 1
eyyamı bahur 1
890 milyon yıllık fosiller 1
gitme yoksa 1
tek kullanımlık plastiklere yasak 1
sabahın körü 2
SON İLANLAR
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sabancı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
TMMOB, serbest yeminli meslek mensupluğu sınav duyurusu
Afyonkarahisar Emirdağ SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi 6 İşçi Alacak
Sivas Sarkışla SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Kütahya Belediyesi Geçici 40 İşçi Alacak
Manisa Sarıgöl Belediyesi 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam