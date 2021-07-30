Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Antalya'ya gidecek
|30 Temmuz 2021 23:08
|+Aa- Yazdır
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın bölgesinde inceleme yaptı.
Yangın Yönetim Merkezine gelerek çalışmalar hakkında bilgi alan Soylu, ardından yanan bölgede havadan incelemede bulundu.
Soylu, söndürme çalışmalarını izledi, devam eden yangınlarla ilgili Antalya Valisi Ersin Yazıcı'dan bilgi aldı.
Karadan da yangından etkilenen bölgelere giden Soylu, yangının etkilediği Belenobası Mahallesi'nde vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Soylu, "Sizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Cumhurbaşkanımız 'Herkesin evinin yerine ev yapılacak. Benim çiftçime en güzelini yapıp vereceksiniz.' dedi. Endişe etmeyin. En güzelini yapıp size teslim edeceğiz. Bu işler bitene kadar buradayız." ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu, daha sonra mahalle sakinlerinin, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuşmasını sağladı.
Telefondan mahalle sakinlerine seslenen Erdoğan, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Büyük bir felaket yaşandığını belirten Erdoğan, "3 canımız gitti maalesef. Hayvan telefatının da hepsinin tespitini yapıp yarından itibaren gidereceğiz." diye konuştu.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu afette mağduriyet yaşayanların hasar tespitlerinin ivedilikle yapılmakta olduğuna işaret eden Erdoğan, "Gerek ayni gerek nakdi olarak bütün destekleri vereceğiz. Bu konutları da en ideal şekliyle yapıp sahiplerine inşallah süratle teslim edeceğiz." dedi.
"Mal geri gelir ama can gelmez." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:
"Ben de yarın inşallah bölgede olacağım. Pazar günü yine inşallah bölgede olacağım. Bakan arkadaşlarım ve milletvekili arkadaşlarım orada. Devletin kademeleri orada. Hepsi tespitleri yapıyorlar. Gördüğünüz gibi çok şark kurnazları var. Yalan yanlış her şeyi söyleyenler de var. Yalan yanlışlara, uydurma haberlere asla uymayın, bu devlet her şeyi yapmaya muktedirdir. Yalan hariç. "
Mahalle sakini Fahri Oruç da "Bizi mutlu ettiniz. Bizi şereflendirdiniz. Allah razı olsun. Herkesin selamı var." karşılığını verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kılıçdaroğlu'dan hükümete orman yangını eleştirisi
31 Temmuz 2021 00:56
|24 ildeki 84 orman yangınına nasıl müdahale edildi?
31 Temmuz 2021 00:21
|Konya'daki katliamla ilgili provokasyon uyarısı yapıldı
31 Temmuz 2021 00:18
|DEVA Partisi, tüm il yönetimini görevden aldı
31 Temmuz 2021 00:02
|31 Temmuz 2021'den önemli gündem başlıkları
31 Temmuz 2021 00:02
|Bakan Koca: 6 il sarı kategoriye geçti
30 Temmuz 2021 23:42
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
30 Temmuz 2021 23:31
|Soylu: Konya'daki katliam Türk Kürt kavgası değil, 11 yıllık mesele
30 Temmuz 2021 23:29
|Oktay'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama
30 Temmuz 2021 23:10
|5 Bakan yangınlara ilişkin değerlendirme toplantısı yaptı
30 Temmuz 2021 23:03