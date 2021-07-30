Oktay'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangınların tamamının söndürülmesi, yaraların hızlıca sarılması için tüm imkanlarının seferber edildiğini belirtti.

"Gayretlerimiz ve dualarımız ülkemizin farklı noktalarında meydana gelen orman yangınlarıyla mücadele eden kahramanlarımızla." ifadelerini kullanan Oktay, şunları kaydetti:

"Beş bakanımız, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum örgütlerimiz sahada cansiparane çalışmaktadırlar. Cumhurbaşkanımız her bir detayı çok yakından takip etmektedir. Tüm bu gayret ve çalışmalar sonuç vermiş, birçok yerleşim yerindeki yangınlar kontrol altına alınmıştır. Bu vesileyle, yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar dilerim."