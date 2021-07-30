Bakan Koca: 6 il sarı kategoriye geçti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Van ve Erzurum'un turuncu kategoriye geçtiğini; Hakkari, Kırıkkale, Nevşehir ve Çankırı'nın da sarı kategoriye geçtiğini duyurdu.
|30 Temmuz 2021 23:42
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Van ve Erzurum'un turuncu kategoriye geçtiği haritaya göre, Hakkari, Kırıkkale, Nevşehir ve Çankırı da sarı kategoriye geçti.
Gelişmelerle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları belirtti:
6 İLDE DURUM DEĞİŞTİ
*Van ve Erzurum, çok yüksek riskli il (Kırmızı) kategorisinden yüksek riskli il (Turuncu) kategorisine geçti.
*HAKKARİ, KIRIKKALE, NEVŞEHİR VE ÇANKIRI yüksek riskli il (Turuncu) kategorisinden orta riskli il (Sarı) kategorisine geçti.
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