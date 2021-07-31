DEVA Partisi, tüm il yönetimini görevden aldı
|31 Temmuz 2021 00:02
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Ali Babacan'ın kurduğu DEVA Partisi'nde Nevşehir il yönetimi görevden alındı.
DEVA Partisi'nde Nevşehir Kurucu İl Başkanı Alper Atabay'ın ve il yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Merkez İlçe Başkanı Muammer Çimen ve ilçe yönetiminin görevine de son verildi.
Seçim İşleri Başkanlığı'nın önerisiyle parti yönetimi tarafından alınan karar, yazılı açıklama ile duyuruldu.
Görevden almalar, mevcut yönetimden beklenen verim alınamaması ve uyumsuzluk nedeniyle yapıldığı öğrenildi.
Parti tarafından yapılan açıklama şöyle:
"Yapılan değerlendirmeler sonucunda Nevşehir Kurucu İl Başkanı Sayın Alper Atabay'ın ve il yönetim kurulu üyelerinin, Merkez İlçe Başkanı Sayın Muammer Çimen'in ve ilçe yönetiminin görevleri sona erdirilmiştir. Yeni görevlendirmeler en kısa sürede gerçekleştirilecektir."
Alper Atabay, 30 Ocak 2020 tarihinde Nevşehir Kurucu İl Başkanı olarak görevlendirilmişti.
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