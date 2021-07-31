Bakan Gül: Konya'da gerçekleşen menfur cinayetler çok yönlü soruşturulmakta
|31 Temmuz 2021 01:23
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,"Konya'da gerçekleşen menfur cinayetler başsavcılık talimatları çerçevesinde çok yönlü soruşturulmaktadır'' dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Konya'da yaşanan cinayetle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Gül, "Konya'da gerçekleşen menfur cinayetler başsavcılık talimatları çerçevesinde çok yönlü soruşturulmaktadır. Olayı yakından takip ediyoruz. Provokatif yönlendirmelerin aksine olayın etnik veya ideolojik bir saikle gerçekleştiğine dair bir bulgu söz konusu değil. Birlik ve beraberliğimizi bozmak için fırsat kollayanları, vesile arayanları kınıyorum. İlgili makamlar vahim olaya ilişkin olarak kamuoyunu aydınlatmaya devam edecektir. Milletimizin derin ve köklü kardeşliği her türlü provokasyonun üzerindedir" ifadelerine yer verdi.
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