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Fethiye Belediye Başkanından 'sabotaj' açıklaması

Türkiye'nin ciğerleri yanmaya devam ediyor. Bir yangın haberi de Muğla'nın Fethiye ilçesinden geldi. İlçede ormanlık alanda yangın çıktı. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca "Bu yangının sabotaj nedeniyle çıktığını düşünüyoruz" diye konuştu. Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat da yangın bölgesine gelerek çalışmaları yakından takip ediyor.
31 Temmuz 2021 08:08
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangını kontrol altına almaya çalışan ekipler, karadan müdahale ediyor. Bölgeye gelen 8 arazöz ve ilk müdahale araçları yangına müdahalesini sürdürüyor.

BELEDİYE BAŞKANI KARACA'DAN ÇAĞRI

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiyeli vatandaşlara çağrı yaptı. Karaca Twitter'dan yaptığı çağrıda "Yangına karşı tüm Fethiyeli yurttaşlarımı ormanlık alanlarda nöbete davet ediyorum" dedi.

FETHİYE'DE HERKES CANLA BAŞLA ÇALIŞIYOR

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek veren vatandaşlar yangını söndürmek için ekipler ile birlikte canla başla çalışıyor.

Edinilen bilgiye göre, Ölüdeniz Mahallesi Ocak mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan yangın sonrası ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen 8 arazöz ve ilk müdahale araçları yangına müdahalesini sürdürüyor.

"Vatandaşlar seferber oldu"

Orman yangını çıktığını duyan Fethiyeliler bölgeye akın etti. Ellerinde su taşıyan vatandaşlar, zaman zaman da itfaiye ekiplerine yardımcı oluyor. Yangın söndürme hortumlarını alevlere ulaştırmak için büyük çaba sarf eden vatandaşlar yangın bölgesinde gönüllü olarak çalışmalara katılıyor.

Fethiye-Ölüdeniz karayolu trafiğe kapatıldı

Yangın söndürme ekiplerinin olay yerine hızlı bir şekilde ulaşması için Fethiye-Ölüdeniz karayolu bir süreliğine ulaşıma kapatılırken, özel araçların geçişine izin verilmiyor. Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat ta yangın bölgesine gelerek çalışmaları yakından takip ediyor.
İhlas Haber Ajansı
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