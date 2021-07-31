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Meteoroloji haritayla uyardı. Ege'de sıcaklıklar 43 derece olacak

Meteoroloji'den aktarılan son dakika hava durumu raporuna göre; aşırı sıcaklar yurtta etkisini önümüzdeki günlerde de sürdürecek. Bugün Marmara Bölgesi'nde sıcaklık 40 dereceye, Ege'de 43 dereceye kadar çıkıyor. Akdeniz'de 1 hafta daha rüzgar denizden değil, dağlardan sert ve kuru esecek. Bölgede orman yangını riski yüksek seviyede devam ediyor. İşte 31 Temmuz 2021 hava durumunun ayrıntıları...
31 Temmuz 2021 10:25
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Meteoroloji haritayla uyardı. Ege'de sıcaklıklar 43 derece olacak

Yurdu etkisi altına alan kavurucu sıcaklar, hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca devam edecek. Uzmanlar aşırı sıcaklara karşı önlem çağrısında bulunuyor.

Beş büyük kentte bugün hava tahminleri şu şekilde; İstanbul 36 derece, rüzgar serinletmiyor. Megakent hafta başında da aşırı sıcaklarla mücadele edecek. Ankara 34, İzmir ve Bursa 39 derece civarında seyrediyor. İzmir'de serinleten rüzgar hafifliyor. Antalya 41 derece, rüzgar 1 hafta daha kuru ve sıcak esecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) beklenen sıcaklık tahminlerine ilişkin bir harita yayımladı. Renklerle kategorilendirilen haritadaki sıcaklık beklentileri dikkat çekti.

BÖLGE BÖLGE SON DURUM

Marmara'da sıcaklık 36-40 derece aralığında olacağı tahmin ediliyor. Poyraz, Trakya dışında bölge genelinde sert esiyor.

İç Anadolu'da hava açık ve çok sıcak seyrediyor. Eskişehir 35, Kayseri 32 derece. Konya-Sivas boyunca sert rüzgar serinletiyor.

SICAKLIK EGE'Yİ KAVURUYOR

Ege'de kavurucu sıcaklık etkisini sürdürüyor. Rüzgar hem çok sert hem de hiç olmadığını kadar kuru esiyor. Sıcaklık; Muğla'da 39, Denizli'de 40, Aydın'da 43 derece.

ORMAN YANGINI RİSKİ ÜST SEVİYEDE

Akdenizde 1 hafta daha rüzgar denizden değil, dağlardan sert ve kuru esecek. Bölgede orman yangını riski yüksek seviyede devam ediyor.

Güneydoğu'da; Diyarbakır 40, Şanlıurfa 42 dereceyi buluyor.

Karadeniz'de Trabzon, Rize, Artvin kesimi ile Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Van boyunca kuvvetli yaz yağmurları var. Trabzon 27, Malatya 35 derece.
Memurlar.Net
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