1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hedef turizm mi?

Türkiye daha önce de aynı anda çıkan çok sayıda yangın ile mücadele etti. Ancak ilk kez Milas, Marmaris, Kemer, Köyceğiz, Didim, Manavgat gibi turizm bölgelerinde yerleşim yerlerine ve turistik tesislere yakın noktalarda peş peşe yangınlar çıkıyor. Milyonlarca turisti ağırlayan bu merkezler, pandemi kısıtlamalardan çıkışla sevinirken şimdi yangının şokunu yaşıyor. Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı da önceki gün yangınlarla ilgili Yunan-PKK terörüyle karşı karşıya olduğumuzu söylemişti.
31 Temmuz 2021 06:15
+Aa- Yazdır
Hedef turizm mi?

Türkiye, son 3 gündür tarihinin en büyük orman yangınlarından biriyle karşı karşıya. Orman Genel Müdürlüğü ve yerel itfaiye ekipleri son 2 günde en az 120 noktada çıkan yangınlarla mücadele ederken güvenlik güçleri sabotaj şüphesi üzerinde duruyor. Yangınların özellik güney sahillerinde yüz binlerce yerli ve yabancı misafiri ağırlayan turizm beldelerinde ve eş zamanlı başlaması sabotaj ihtimalini artırıyor.

MİLYONLARCA TURİST AĞIRLIYORLAR

Yangınlara teslim olan Milas, Marmaris, Kemer, Marmaris ve Köyceğiz'i içinde barındıran Muğla, pandemiden 1 yıl önce yılda 3,5 milyon yabancı turist ağırlamıştı. Yangınla boğuşan Antalya (Manavgat ve Akseki) 3,5 milyon, Aydın (Didim) ise 2,5 milyon yabancı turist ağırlamıştı. Bu yıl da pandemi kısıtlamalarının kalkması ile eski günlerine dönen turizmciler, şimdi de yangının şokunu yaşıyor.


BAHÇELERİ VE ORMANLARI YAKTILAR

Türkiye'nin sahil beldeleri daha önce de bugünkü gibi yangınlara sahne olmuş ve bu yangınların Yunanistan'daki kamplarda sabotaj eğitimi almış teröristler tarafından çıkarıldığı belirlenmişti. Terör örgütü PKK, 1997'de bir gecede Antalya'da 650 hektarlık ormanı ve 200 hektarlık bahçeyi yaktı. Eş zamanlı olarak Manavgat ve Belek'te de sabotaj girişiminde bulundu. Bu yangınlarda iki kişi hayatını kaybetti. Ağustos 2006'da turizm beldelerinde arkasında PKK'nın olduğu eş zamanlı orman yangınları çıktı. 5 gün içerisinde toplam 4 milyon ağaç yok oldu.

2 BİN HEKTAR KÜL OLDU

Yine 2019'un Temmuz başında İstanbul-Kartal'da, Muğla-Dalaman ve Milas'ta gerçekleşen orman yangınlarını de PKK'ya bağlı sözde "Halkların Birleşik İntikam Milisleri" üstlendi. Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı da önceki gün yangınlarla ilgili Yunan-PKK terörüyle karşı karşıya olduğumuzu söylemişti.
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Fatih sondaj gemisi, Türkali-4'te sondaja başladı
31 Temmuz 2021 11:57		 'Rusya ile ticareti kazan-kazan temelinde dengeli bir şekilde geliştirmek istiyoruz'
31 Temmuz 2021 11:26
Binance'den 3 ülke'de işlemleri kısıtlama kararı
30 Temmuz 2021 17:47		 Ekonomiye güven 3 yılın zirvesinde
30 Temmuz 2021 17:05
Securitas, Tepe Güvenlik AŞ'yi satın alıyor
30 Temmuz 2021 16:22		 TMSF'den 21 şirketin tasfiye sürecine ilişkin bilgilendirme
29 Temmuz 2021 21:04
Bayramda yaklaşık 12 milyon biletli yolcu seyahat etti
29 Temmuz 2021 17:17		 Selden etkilenen yerlerde kredi kartı taksitleri iki katına çıkarıldı
29 Temmuz 2021 16:53
Akaryakıt satışında bayram rekoru
28 Temmuz 2021 19:16		 Katmercilerden Kenya'ya 91 milyon dolarlık zırhlı araç satışı
28 Temmuz 2021 19:15
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:29 - Bakan Gül: Konya'daki saldırı etnik bir temele dayanmıyor19:27 - Ankara'da korkutan otel yangını!19:01 - Bakan Pakdemirli: 101 yangından 91'ini kontrol altına aldık18:46 - Silahı ateş alan asker yaralandı18:29 - Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 6 yaralı18:28 - Eski Vali Hüseyin Avni Coş son yolculuğuna uğurlandı
18:27 - Meteoroloji'den uyarı; hava sıcaklıkları 8 derece daha artacak18:00 - Vali Yerlikaya, İstanbul'daki aşılama oranını duyurdu17:56 - 2 ildeki orman yangını kontrol altına alındı17:51 - Bakan Koca'dan BioNTech aşısı için 'randevu alın' uyarısı17:46 - 40'tan fazla ülkede ormanlar alev alev yanıyor17:43 - Konya'da katledilen 7 kişi son yolculuğuna uğurlandı
17:39 - Yangın şehidi 'geri gelemeyebilirim' diyerek helallik istemiş17:15 - Bodrum Belediyesi: Lütfen zorunlu olmadıkca trafige cıkmayın17:06 - Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Devlet adamı olsaydı...17:04 - Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi ziyarete kapatıldı17:03 - Arkadaşının vefat ettiğini bilmeyen işçinin sözleri kahretti
17:01 - Kentsel dönüşümde hedef tüm binaları yenilemek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Memur Sen'in 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17'lik maaş zammı talebi sizce karşılanabilir mi?
ÇOK OKUNANLAR
Konya'daki husumet 2010 yılındaki 'kedi' nedeniyle başlamış
Başsavcılık Konya'daki katliamın nedenini açıkladı
FETÖ'cüler 96 yıllık THK'nın içini boşaltmış
İstanbul dahil 30 ilde ormanlık alanlara girilmesi yasaklandı
Orman yangınlarında kirli iş birliği
Düğün yolunda kaza, aynı aileden 5 kişi öldü
Erdoğan: Uçak konusundaki sıkıntıların ana sebebi THK'dir
DEVA Partisi, tüm il yönetimini görevden aldı
6 Kurum 192 personel alımı için ilana çıktı
CHP'li vekil kendisini tanımayan polise sinirlendi: TBMM albümüne bak!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yeşerecek yeniden 1
son görülme 2
Anadolu cayır cayır 1
nedret güvenç 1
yemek yemek 1
eeee 1
yabancı dizi 1
mete gazoz 1
biogaz 1
kitap okuma alışkanlığı 2
SON İLANLAR
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sabancı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kapadokya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
TMMOB, serbest yeminli meslek mensupluğu sınav duyurusu
Afyonkarahisar Emirdağ SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi 6 İşçi Alacak
Sivas Sarkışla SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Kütahya Belediyesi Geçici 40 İşçi Alacak
Manisa Sarıgöl Belediyesi 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam