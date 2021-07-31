THK'nın hangarda bekleyen uçağı var mı?

Yenişafak Gazetesinde yer alan habere göre: Her yaz orman yangınlarının yoğunlaştığı dönemlerde ortaya atılan, 'Yangın söndürme uçağı yok. Ormanlarımız yanarken Türk Hava Kurumu'nun (THK) uçakları depolarda çürüyor' iddiaları yeniden ısıtılıp gündeme sürüldü. 79 noktada çıkan yangını söndürmek için sahada canını ortaya koyan 25 bine yakın Orman Genel Müdürlüğü (OGM) personeli ve itfaiyecinin emekleri hiçe sayılarak 'Türkiye yanıyor kiralık 3 uçakla yangın söndürmeye çalışıyoruz', 'İtibara 8 felakete 2 uçak' başlıkları atıldı. Ancak gerçek ortaya atılan yangınlardan çok farklı.

İHALEYE ÇIKILDI

2021 yılında kullanılmak üzere kiralanan uçaklarla ilgili şu süreç yaşandı. OGM yangın istatistikleri ve ihtiyaçlara göre şartname hazırlayarak, su kapasitesi yüksek, motoru güçlü, yeni ve yüksek teknoloji 3 adet uçak için ihaleye çıktı. İhaleyi bir ortağı ile birlikte THK kazandı. Ayrıca 5 bin litre kapasiteli yeni model uçak ihalesine katılan olmadığı için de bu ihale iptal edildi. Bu iptalden sonra kara propaganda başladı. OGM'nin elinde 4 bin 900 litre kapasiteli uçak olan THK'yı devre dışı bırakmak 5 ton su kapasiteli uçak istediği iddia edildi. Ancak bu iddialar gerçek dışı. Hali hazırda THK'nın hangarda bekleyen 5 uçağı var ancak bunlardan 4'ü kullanılabilir durumda değil. Diğer uçak ise uzun süreli uçuşları kaldırabilecek durumda değil. Çalışır durumda olsa bile THK'nın elindeki uçakların modeli oldukça eski. 1960'lı yıllardan kalan bu uçaklar pek çok sebepten tercih edilmiyor. Bu uçakların yerine dünyada olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda orman yangınlarına havadan daha etkili müdahale edilmesi için turbo-prop ve turbo-fan (jet) motorlu uçaklar tercih ediliyor. Ayrıca Türkiye'nin arazi yapısına daha uygun olduğu için uçak yerine helikopter tercih ediyor. Öte yandan THK'nın hedef alındığı iddiaları da gerçek dışı. Çünkü Orman Genel Müdürlüğü'nün filosundaki 39 helikopterin 18'i de yine THK'dan kiralandı.

Şahin Şen