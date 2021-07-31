Kandil başlarına yıkıldı

Irak kuzeyinde Kandil, Gara, Hakurk, Zap bölgelerinde teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen hedefler önceki gün (29 Temmuz) düzenlenen hava harekatıyla etkili şekilde vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hava harekatı ile teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 40'a yakın hedef imha edilmiş, terör örgütünün söz konusu bölgelerdeki varlığına ağır bir darbe vurulmuştur" denildi.

HAREKETLİLİK VARDI

Harekatın düğmesine, bölgede son günlerdeki terörist hareketliliğin tespiti üzerine basıldı. İHA'lar, MİT ve yerel istihbarat unsurları söz konusu terörist hareketliliği yakından izliyordu. PKK terör örgütünün Irak kuzeyindeki TSK üslerine yönelik saldırı, sabotaj, eylem planlamalarının deşifre edilmesine odaklanıldı. Bu çalışmalar devam ettiği sırada 27 Temmuz'da Pençe harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Teğmen Ali Rıza Özücük ve Piyade Uzman Çavuş Sergen Güçlüer şehit oldu.

Bu olaydan iki gün sonra, istihbarat tarafından önceden belirlenmiş tüm hedefler hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Hava harekatı, özellikle Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım harekat bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik olarak düzenlendi. Bu bölgeler, Irak kuzeyinde başlatılan Pençe harekatları kapsamında ikinci kuşak güvenlik kuşağı olarak tesis edilmişti.

ELEBAŞLARININ BÖLGELERİ VURULDU

Son dönemde Suriye kuzeyinden Irak kuzeyine de terörist takviyesi dahil bazı hareketlilikler gözleniyordu. Nokta operasyonla güç kaybeden Kandil'i beslemek için Suriye kuzeyinde bulunan terör örgütünün birtakım unsurlarını Irak bölgesine kaydırdığı, bölgedeki son operasyonlarla ortaya çıkmıştı. Hava harekatı düzenlenen alanlar da, terörist elebaşlarının gizlendiği bölgeler oldu. Bölücü örgütü bir süredir Gara'da tutunmaya çalışırken, Suriye kuzeyinden kaydırılan teröristlerle birlikte Kandil, Hakurk ve Zap bölgesinde artan terörist hareketliliği harekatın ana hedefi oldu. Kapsamlı bir alanda icra edilen hava harekatının da söz konusu kritik hedeflere yönelik gerçekleştirildiği belirtildi.