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CHP'li vekil kendisini tanımayan polise sinirlendi: TBMM albümüne bak!

CHP Milletvekili Aydoğan, yolda aracıyla giderken kimlik soran trafik polisine hakaretler yağdırdı. CHP'li vekil, kendisini tanımadığını belirten trafik polisine bağırarak, "Bakanın kimliğini sorabiliyor musun? Beni tanımıyorsan TBMM'nin fotoğraf albümünü alıp oradan bakacaksın. Fazla uzatma, yap gereğini!" dedi.
31 Temmuz 2021 07:20
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Trafik kontrolü için görevlendirilen polis memurları, CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın aracını durdurdu. Bu duruma sinirlenen Aydoğan, milletvekili olduğunu belirterek görevli polis memurunu azarladı.

"BAKANIN KİMLİĞİNE BAKABİLİYOR MUSUN?"

Görevli memur Aydoğan'a "Milletvekili olduğunuzu nereden bileyim, 650 tane milletvekilini tanıyamam ki" dedi. Aydoğan bu sözlerden sonra ses tonunu daha da yükseltti ve "Bakanının kimliğine bakabiliyor musun?" dedi.

"TBMM'NİN ALBÜMÜ VAR AL ORADAN BAK"

Polis memuru "Bakanı tanıyabilirim, 650 tane milletvekilini tanıyamam ki" dedikten sonra Aydoğan sinirli bir şekilde, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin albümü var al oradan bak" dedi.

"SİZ MİLLETVEKİLİSİNİZ YAPMAYIN BUNU"

İşlerinin arasında buna bakamayacağını belirten polis memuru Aydoğan'a hatalı davrandığını ifade etti ve "Siz milletvekilisiniz yapmayın bunu" dedi. Aydoğan ise bu sözlerin ardından "Yanlış davranıyorsam gereğini yap" diyerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Aydoğan'ın bu davranışı kısa sürede gündem olurken, konuyla ilgili birçok paylaşım yapıldı ve Aydoğan'a tepki gösterildi.
DHA
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