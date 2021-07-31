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FETÖ'cüler 96 yıllık THK'nın içini boşaltmış

THK'nın bir önceki dönem başkan adayı Erdal Dursun, eski başkan Kürşat Atılgan'ın FETÖ bağlantılı olduğunu iddia ederek "Darbeci Akın Öztürk'le sıkı ilişkileri vardı. SBK'nın sahibi Sezgin Baran Korkmaz ile kurumu büyük borca soktular" dedi.
31 Temmuz 2021 06:50
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FETÖ'cüler 96 yıllık THK'nın içini boşaltmış

Türk Hava Kurumu (THK), Türkiye'nin ciğerlerini yok eden orman yangınları sonrası 'yeterli uçağı yok' söylemleri ile gündeme geldi. 2019 yılında kuruma kayyum olarak atanan THK Başkanı Cenap Aşçı, kurumun geçmişten gelen 1,5 milyar lira borcu olduğunu, buna rağmen yurt dışından kiralanan 20 hava aracı ile ormanlara müdahale edildiğini açıkladı. Bugün itibarıyla 500 milyon dolar değer biçilen bir oteli ve 1.300 taşınmazı bulunan, aynı zamanda vatandaşların bağışlarıyla ciddi bir gelire sahip olan kurumun, FETÖ bağlantılı yöneticilerin yanlış yatırım kararları ile içinin boşaltıldığı iddia edildi. 2018 döneminde THK Başkan adayı olan Erdal Dursun, Osman Yıldırım döneminden gelen borçların Kürşat Atılgan döneminde neredeyse ikiye katladığını ifade etti.

"SBK İLE İLİŞKİLERİ VARDI"

Erdal Dursun, Kürşat Atılgan'ın, SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ve 15 Temmuz darbe girişimini yöneten Akın Öztürk ile sıkı ilişkiler içinde olduğunu iddia ederek "Cenap Aşçı döneminde yapılan tasarruf tedbirleri ve borç yapılandırmaları, kurumun ayakta kalmasını sağladı. Ancak Kürşat Atılgan döneminde büyük harcamalar yapıldı. Yanlış yatırım kararları alındı. Kurum, ciddi bir borç krizine sürüklendi. Geleceği ipotek altına alındı. Kurumun gelir kaynaklarını yönetemeyen, işletmelerini batıran, oralara kendi beceriksiz adamları yerleştiren, tecrübeli insanları tasfiye eden Kürşat Atılgan, THK'nin bu hale gelmesinde tek sorumludur. THK'yi döviz ile borçlandırdı. Büyük kira getirisi olan gayrimenkuller satıldı. Asıl konu ise Türk Hava Kurumu Üniversitesi. Kürşat Atılgan'ın son dönemde gündeme gelen SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ile gayet sıkı ilişkileri bulunuyordu. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mütevelli Heyetini yönetiyorlardı. Üniversiteyi borçlandırdılar ve batırdılar. Kürşat Atılgan, 15 Temmuz'u yöneten Akın Öztürk'ün en yakın adamıydı. 15 Temmuz öncesi yurtdışına kaçtı, darbe girişimi bastırılınca geri geldi. O dönemde, öğretmen pilotlar, tecrübeli bakım personelleri, uçucu personeller, hepsi işten atıldı. Kayıtlarda hepsi var. Türkiye'nin en önemli kurumuna resmen operasyon çekildi" açıklamasında bulundu.

DARBEDE GÖREV ALDI MI?

15 Temmuz darbe girişiminde Kürşat Atılgan'ın fiilen görev yaptığını iddia eden Erdal Dursun "Kürşat Atılgan Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde subay evlerinde otururken evinin üzerinde savaş jetlerini uçuran ve minareye çarparak minareden parça kopmasına sebep olan uçuşun kod lideridir. O zaman Sayın Recep Tayyip Erdoğan minareden kopan parçayı Milli Güvenlik Kurulunda masaya yatırarak bunun hakkında soruşturma açılmasını istemiştir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde açılan soruşturma Kürşat Atılgan'ın lehine sonuçlanmıştır. Kürşat Atılgan ifadesinde uçuş sırasında önüne leylek çıktığını savunmuştur. Leylekten kaçmak için minareye istemeden çarptığını beyan etmiştir. Daha sonra ortaya çıkan görüntülerde böyle bir şeyin olmadığı anlaşılmıştır. Bu soruşturmadan Kürşat Atılgan'ı kim aklamıştır? Ankara Adliyesinin FETÖ imamı Mustafa Bilgili tarafından kendisi aklanarak bu soruşturmadan kurtulmuştur" açıklamasında bulundu.

Havadan, karadan, denizden alevlerle savaş

Türkiye'de dört gündür alev alev yanan ormanları söndürmek için yüzlerce araç, binlerce işçinin yanı sıra gönüllüler de amansız bir mücadele veriyor. Havadan, karadan ve denizden verilen savaşta 85 ayrı noktadaki yangınların 74'ü kontrol altına alındı. Bir yandan kalan yangınların söndürülmesine çalışılırken diğer yandan da zarara uğrayan vatandaşların yaraları sarılıyor.

BU OTEL SATILIRSA BİR KURUŞ BORÇ KALMAZ

Kürşat Atılgan döneminde (2015-2018) THK Merkez Denetleme Kurulu Başkanı olan Bayram Duman ise, Osman Yıldırım'dan kaynaklı borçlar bulunduğunu belirterek şunları söyledi: Kurumun borçları tamamen Osman Yıldırım döneminden geliyor. Biz çok büyük çabalar sarf ettik ancak kurum ayağa kalkamadı. En kritik nokta kurumun Laleli'deki oteli. Bu otel Osman Yıldırım döneminde Keskinoğlu Holding'e verilmiş. Yıllık 3,25 milyon dolar kira alınıyor. Bu rakam çok düşüktü. Biz bunu mahkemeye taşıdık. Ekspertiz sonucu yıllık kira bedelinin 12 milyon dolar olduğu kararına varıldı. Ancak Yargıtay kararı bozdu. Hakkımızı alamadık. O otelin mevcut bedeli şu an 500 milyon dolar civarında. Bu otel satılsa veya kirası artırılsa THK'nın 1 kuruş borcu kalmaz.

Osman Yıldırım dönemi sonrasında bir üniversite kuruldu, burada bir borçlanma yaşandı. Ayrıca orman ihaleleri ve kuduz aşılama ihalelerini alamadık. Dolayısıyla kriz devam etti. Şu an THK'nın 1.300 gayrimenkulü var. Ayrıca havacılık eğitimleri, atlama ve paraşüt eğitimlerinde de gelir elde ediyor. Ama yeterli değil. Bahsettiğim otel Laleli'de 4 dönüm arazide yer alıyor. 8 dükkanı var, bunu ayrıca 13 dükkana da çıkarmışlar. THK'nin aldığı kira yalnızca bu dükkanların kirası bile değil. Bizim dönemimizde yönetimimiz işin içinden çıkamayınca devletten kayyum talep ettik. Ardından Cenap Aşçı ve ekibi geldi. Onlar için de zor bir durum. Çözülebilmesi, otelin durumuna bağlı. Ciddi bir kaynak var orada.

Kaan Zenginli
Türkiye
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