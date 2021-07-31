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Orman yangınlarında kirli iş birliği

Esad rejimi istihbaratı el-Muhaberat ile terör örgütleri PKK, DHKP-C ve Acilciler militanlarının, 17 gün önce gizlice bir araya gelerek orman sabotajları için iş birliği yaptıkları belirtildi.
31 Temmuz 2021 07:30
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Orman yangınlarında kirli iş birliği

Son üç gün içerisinde 21 şehir ve 71 noktada çıkan orman yangınlarında terör örgütleri ile yabancı istihbarat servislerinin iş birliği yaptığı belirtildi. Gazetemizin elde ettiği bilgilere göre, Suriye İstihbaratı el-Muhaberat'ın Türkiye'de faaliyet yürüten hücre yapılanması ile terör örgütleri PKK, DHKP-C ve Acilciler militanlarının 17 gün önce Mersin'de kundaklama faaliyetleri ile ilgili gizli bir toplantı yaptı. PKK'ya bağlı "Ateşin Çocukları'' terör birimini temsilen bir kadın, bir erkek militanın da katıldığı terör toplantısında görev taksimi, lojistik ve kaçış gibi konular konuşuldu.

MİSYONU EL-MUHABERAT DEVRALDI

Konu ile görüşlerine başvurduğumuz Güvenlik Uzmanı, Emekli Emniyet Müdürü Yesugay Aksakal, seri yangınların açık bir terör faaliyeti ve yeni nesil savaş olduğunu söyledi. Aksakal "Geçmiş dönem orman yangınlarında Yunanistan izini birçok olayda çok net gördük. Bu durum son yıllarda değişti. Suriye'de yaşanan olaylar nedeniyle bu misyonu Suriye İstihbarat Servisi (el-Muhaberat) devraldı. Türkiye içerisinde uyuyan hücreleri var. Türkiye geçen savaş mağdurlarının arasında gizleniyorlar. Şu an bu servisin ciddi anlamda uyuyan hücreleri var. Diğer yandan Akdeniz bölgesinde Acilciler Terör Örgütü ve Mihrac Ural, el-Muhaberat'a ciddi anlamda insan ve lojistik kaynak sağlıyor'' dedi.

ÜÇ KİŞİLİK KEŞİF EKİBİ GÖNDERDİLER

Esad rejimi istihbarat birimi Emin ed-Devle (Devletin Emniyeti) eski şeflerinden Cesim Ahmed de son iki aylık dönemde Haseke-Şam-Lazkiye üçgeninde önemli hareketlilik yaşandığını söyledi. Haseke-Şedadi'de bulunan Kandil kadrosundan PKK'lı militanların Menbiç-Halep üzerinden önce Şam'a ardından Lazkiye - el-Basıt'a gittiğini anlatan Cesim Ahmet "Acilciler Grubu elebaşı Mihraç Ural ile yapılan görüşme sonrası üç kişilik bir keşif ekibi 20 gün önce Türkiye'ye geçti. Şu an Suriyelilerin olduğu hemen her il ve ilçede el-Muhaberat hücresi var. Yaşanan her kışkırtmada aktif rol alıyorlar. Gerek sosyal medya gerekse doğrudan yürütülen tüm kışkırtıcı faaliyetlerde aktif rol alıyorlar. Hatay, Adana, Antalya, İzmir bölgelerinde yaşanan yangın ve sabotajlarda PKK ile iş birliği yapıyorlar. Halkların Birleşik Halk Hareketi projesinde ciddi etkileri oldu'' diye konuştu.

TALİMATI ÜST DÜZEY ELEMAN GETİRDİ

Orman yangınları ile ilgili Şam ve Lazkiye görüşmelerinin ardından talimatlar iş adamı görünümüyle Beyrut üzerinden İstanbul'a gelen Ali isimli Muhaberat yetkilisi tarafından getirildi. İstanbul İntercontinantel Otel'de konaklayan isim el-Muhaberat bünyesinde görev yapan üst düzey bir subay. İstanbul'da kendisine kılavuzluk eden isim ise Muhammed Haldun Kassar ve Sabri isimli iki Suriyeli.

İstanbul'a sabotaj talimatını getiren Suriye İstihbaratı ajanının bu süreçte görüştüğü isim İran doğumlu kadın PKK militanı Şah Hamdan oldu. Şah Hamdan, orman yangınları öncesi Lübnan-Brital bölgesi üzerinden yüklü miktarda ABD doları getirdi. Bu paralar daha sonra yangınlarda görev alacak ekip ve bölgelere gönderildi. Akdeniz Bölgesi'nde yangınlar için para, görev ve lojistik taksimatı Ahmet Suheyb El Şami ve Zekkur el Nais tarafından organize edildi. PKK - el-Muhaberat koordinasyonunun İstanbul ayağında bir diğer önemli ismi ise Talal Reşvan isimli Suriyeli.

YILMAZ BİLGEN
Türkiye
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