Adana Aladağ'daki orman yangınına müdahale ediliyor
Adana'nın Aladağ ilçesinde iki gün önce çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
|31 Temmuz 2021 07:48
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