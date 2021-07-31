Pakdemirli: Hatay ve Fethiye yangınları kontrol altında
|31 Temmuz 2021 08:59
|+Aa- Yazdır
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Hatay Kırıkhan ve Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay Kırıkhan ve Muğla Fethiye yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.
AA'nın haberine göre: Alibeyçağıllı Mahallesi'ndeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce 10 arazöz, 5 su tankı, 6 dozer, iş makineleri ile 100 yer işçisi sevk edildi.
Günün ilk ışıklarıyla alevlere, söndürme helikopteriyle de müdahale edildi.
Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alındı.
Yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Öte yandan Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi ile Kırıkhan Topboğazı mevkisinde aynı anda çıkan yangınlar erken müdahaleyle söndürüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Eski Vali Hüseyin Avni Coş son yolculuğuna uğurlandı
31 Temmuz 2021 18:28
|Meteoroloji'den uyarı; hava sıcaklıkları 8 derece daha artacak
31 Temmuz 2021 18:27
|Konya'da katledilen 7 kişi son yolculuğuna uğurlandı
31 Temmuz 2021 17:43
|Yangın şehidi 'geri gelemeyebilirim' diyerek helallik istemiş
31 Temmuz 2021 17:39
|Arkadaşının vefat ettiğini bilmeyen işçinin sözleri kahretti
31 Temmuz 2021 17:03
|'Aşı, hastalığın şiddetini hafifletmek açısından çok önemli!'
31 Temmuz 2021 15:27
|Araştırma: En çok kadınlar aşı oluyor
31 Temmuz 2021 15:25
|CHP eski Milletvekili Özpolat, son yolculuğuna uğurlandı
31 Temmuz 2021 15:06
|Kadın uçurumdan düşerek hayatını kaybetti, damadı o anları kameraya kaydetti
31 Temmuz 2021 14:01
|Gönüllü dört veteriner, Manavgat yangınında yaralanan hayvanlar için seferber oldu
31 Temmuz 2021 12:31