Kurtulmuş: Kardeşlik iklimimizi hiçbir provokasyon bozamayacaktır
|31 Temmuz 2021 08:26
|+Aa- Yazdır
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin, "Bu vahşi saldırıyı yapanları şiddetle lanetliyorum. Bu olaydan Türk-Kürt düşmanlığı oluşturmaya çalışanlar bilsinler ki asırlar boyu süren kardeşlik iklimimizi hiçbir provokasyon bozamayacaktır." ifadesini kullandı.
Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.
Kurtulmuş,
"Bu vahşi saldırıyı yapanları şiddetle lanetliyorum. Bu olaydan Türk-Kürt düşmanlığı oluşturmaya çalışanlar bilsinler ki asırlar boyu süren kardeşlik iklimimizi hiçbir provokasyon bozamayacaktır."değerlendirmesinde bulundu.
Kurtulmuş paylaşımının devamında şunları kaydetti:
"Kardeşliğin şehri Konya'mızda estirilen fitne ve ırkçılık provokasyonuna karşı milletimizin sağduyusu galip gelecektir. Canilerin en ağır cezayı alacağına ve olayın tüm ayrıntısıyla aydınlatılacağına eminim"
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bakan Gül: Konya'daki saldırı etnik bir temele dayanmıyor
31 Temmuz 2021 19:29
|Bakan Pakdemirli: 101 yangından 91'ini kontrol altına aldık
31 Temmuz 2021 19:01
|Bakan Koca'dan BioNTech aşısı için 'randevu alın' uyarısı
31 Temmuz 2021 17:51
|Bodrum Belediyesi: Lütfen zorunlu olmadıkca trafige cıkmayın
31 Temmuz 2021 17:15
|Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Devlet adamı olsaydı...
31 Temmuz 2021 17:06
|Erdoğan: Uçak konusundaki sıkıntıların ana sebebi THK'dir
31 Temmuz 2021 16:25
|Helikopterden açılan ateşle orman yangını çıktığı iddiasına yalanlama
31 Temmuz 2021 16:10
|Erdoğan, orman yangınlarına ilişkin brifing aldı
31 Temmuz 2021 15:38
|Bakan Koca: Manavgat'taki yangında can kaybı 5'e yükseldi
31 Temmuz 2021 15:29
|Zonguldak Valiliği, o görüntüyle ilgili açıklama yaptı
31 Temmuz 2021 15:11