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Hırsızlık yaptı, gazı açıp kaçtı

İstanbul'da hırsızlık yapmak için girdiği evde değerli eşyaları alan hırsız Azat B., evden ayrılırken doğal gazı açık bıraktı. Ev sahibi Hatice Ç.'nin kokuyu fark ederek uyanması üzerine aile ölümden döndü.
31 Temmuz 2021 08:35
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Hırsızlık yaptı, gazı açıp kaçtı

21 yaşındaki hırsızlık şüphelisi Azat B., gece saatlerinde Hatice(25)-Mehmet(30) Mehmet Ç. çiftinin birinci kattaki evine girdi. Mutfak camından içeri giren hırsız. evdeki iki cep telefonu ve bazı değerli eşyaları aldı.

Bir süre sonra genç kadın, gaz kokusu hissedip uyandı. Eşini uyandırdıktan sonra mutfağa giden genç kadın, ocağın tüm gazlarının açık olduğunu gördü. Gazı kestikten sonra evi kontrol eden kadın, telefonlarının evde olmadığını fark etti. Komşularından yardım isteyerek polisi arayan çift, hırsızdan şikayetçi oldu.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Polis yaptığı araştırmada sokakta bulunan güvenlik kameralarından siya kapişonlu hırka ve bir markanın ayakkabısını giyen şahsı tespit etti. Kimliği belirlenen Azat B. gözaltına alındı. İfadesinde bir evde 7-8 kişi kaldıklarını kaydeden hırsızlık şüphelisi, "Evde herkesin kıyafeti ortak kullanılıyor. Kim o gün hangi temiz kıyafeti bulursa onları giyiyor. Hava soğuk olduğu için gece ben de onu giyip dışarı çıkmıştım. Ama hırsızlık yapan ben değilim. Zar zor bulduğum bir iş var. Eğer tutuklanırsam işimi kaybederim" dedi. Girdiği dairede hırsızlık yapan ve insanları ölüme terk etmek için doğal gazı açık bırakarak evden ayrılan Azat B. tutuklandı. Hakimlik, yapılan teşhiste giydiği kıyafetin birebir aynı olduğu ve kamera görüntülerinde şahsın ikametten 10 dakika sonra ayrıldığı kaydedildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

DİLEK YAMAN DEMİR

Sabah
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