Öğretmen il dışı nakillerinde açılan kontenjan sayısı geçmiş yıllara göre az mı?
|31 Temmuz 2021 08:38
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Öğretmenlerin il dışı nakil tercihlerine başvurular alınmaya başladı. Yayımlanan takvime göre başvuruların 3 Ağustos 2021 tarihine kadar https://mebbis.meb.gov.tr/ üzerinden yapılması gerekiyor.
MEB, 2021 yılı isteğe bağlı nakil tercihlerinde toplam 90 bin 719 kontenjan
ilan etti.
Sınıf öğretmenliği için 10 bin 832,
Din Kültürü için 7 bin 515,
İngilizce için 6 bin 787,
Okul Öncesi için 6 bin 866,
İlköğretim Matematik için 3 bin 835,
Matematik için 2 bin 932 kontenjan ilan edildi.
MEB 2020 yılı Ağustos ayı isteğe bağlı il dışı nakil duyurusunda 74 bin 756, 2019 yılı duyurusunda 88 bin 177, 2018 yılında ise 115 bin 91 kontenjan ilan etmişti.
Bu verilere göre son dört yılda en çok kontenjanın ilan edildiği yıl 2018 yılıdır.
2021
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